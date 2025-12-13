Numerology: ಈ ಮೂಲಾಂಕದ ಜನರ ರೇಂಜೇ ಬೇರೆ, ಅಂಬಾನಿಯಂತೆ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದು ಕನ್ಫರ್ಮ್
Mulank number 1: ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜಾತಕ ಆಧರಿಸಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇತರರು ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುವಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮೂಲಾಂಕದಂತೆ ಅನುಸರಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಹೊಳಪನ್ನ ತರಬಹುದು.
ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುವವರು
ತಿಂಗಳ 1, 10, 19 ಅಥವಾ 28 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರ ಮೂಲಾಂಕ (ರಾಡಿಕ್ಸ್) 1 ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ನಂಬರ್ 1 ರ ಪ್ರಭಾವ
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅನೇಕ ನಟ-ನಟಿಯರು ಕೂಡ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮಾರ್ಚ್ 28 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನಂಬರ್ 1 ರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ?
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರೆಹಮಾನ್ ಡಕಾಯಿತ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಅಕ್ಷಯ್, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದರೆ ಅವರ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಜನರು ಇನ್ನೂ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮೂಲಾಂಕ 1 ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ 1 ಇರುವ ಜನರು ಏಕೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ನಾಯಕತ್ವದ ಶಕ್ತಿ
ಮೂಲಾಂಕ 1 ರ ಜನರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲಾಗಿಯೇ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇತರರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಲು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪ್ರಿಯರು
ಈ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಅಪಾರವಾಗಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾರದ್ದೂ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮದೇ ಆದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬದುಕಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜನರು ಅವರನ್ನು ದುರಹಂಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹ
ಮೂಲಾಂಕ 1 ರ ಜನರು ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ತ್ವರಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ತೀಕ್ಷ್ಣ ಮತ್ತು ಗಮನಹರಿಸುವ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಅವರು ಬೇಗನೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯುಳ್ಳವರು
ಇವರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಾಳ್ಮೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೋಪವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೃದಯದಿಂದ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯುಳ್ಳವರು.
ತಾವು ನಂಬಿದ್ದೇ ಸರಿ
ಇವರ ಮೊಂಡುತನ ಡಿಎನ್ಎಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನಂಬರ್ 1 ಹೊಂದಿರುವವರ ಗುಣವೆಂದರೆ ಹಠಮಾರಿತನ. ಇವರು ಒಮ್ಮೆ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದರೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ತಾವು ನಂಬಿದ್ದನ್ನು ಸರಿ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇತರರು ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಲೇಖನವು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. asianetnewsಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.