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- ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರ ವೇಳೆಗೆ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ
ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರ ವೇಳೆಗೆ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ
ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವು ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಒಂಬತ್ತನೇ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಗುರುವಿನ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಶನಿಯು ದೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದಾಯವು ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿಯ ಅನುಕೂಲಕರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ, ನೀವು ಬಯಸಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಈ ರಾಶಿಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಕೆಲಸದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಶನಿಯು ಗುರುವಿನ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹಣದ ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಯವರು ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ಗುರು ಭಾಗ್ಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಶನಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಕೊರತೆ, ಕಳಪೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಗೆಹರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇವುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಗುರುವಿನ ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ನೋಡಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ, ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗುರುವು ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟಕರ ಮತ್ತು ದುಃಖಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದಿರುವುದು, ತಪ್ಪುಗಳು, ತಪ್ಪು ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಮತ್ತು ಆತುರದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಅವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗಿನ ಸ್ನೇಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರೇ, ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ಫಲಪ್ರದವಾಗದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇಂದಿನಿಂದ ಫಲ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿಯು ಗುರುವಿನ ಉತ್ತುಂಗ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ನೋಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರು ತಾವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಅವರ 'ಕೆಳ' ಸ್ಥಿತಿ ಏನೇ ಇರಲಿ ಅವರು ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.