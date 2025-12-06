- Home
- ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು, ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸೀಮರು
Zodiac Dark Side: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳು ಮೊಂಡುತನ, ಹಗೆತನದಂತಹ ಪ್ರಬಲ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಕೆಳಕಂಡ ರಾಶಿಯವರಲ್ಲಿನ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನವು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಯಾವ ಗುಣವು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ?
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನ್ಮ ರಾಶಿಯು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಗುಣವು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರವು ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಗುಣಗಳು
ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಬಹಳ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮೊಂಡುತನ, ಹಗೆತನ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನದಂತಹ ವಿವಿಧ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿ
ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಈ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ಇತರರಿಗಿಂತ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯಾವಾಗಲೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಅಪಾಯ ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ತಮಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರಿಗೂ ಸಂಭವಿಸುವ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಯಂ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ನೋಟವು ಇತರರ ಮೇಲೂ ಬೀಳಬಹುದು. ಇತರರನ್ನು ನೋಯಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ತುಂಬಾ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟಕರಾಗಬಹುದು. ಇದು ಇತರರ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೋಪ ಮತ್ತು ಹಗೆತನವೂ ಸೇರಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಭಾವನೆಗಳು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವೂ ಸಹ ಅವರ ಅಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ಕೋಪದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಬಹುದು. ಅವರ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದಾಗ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ವಿನಾಶಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ರಾಶಿಯವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಮೊಂಡುತನ ಮತ್ತು ದೃಢನಿಶ್ಚಯವು ಅವರನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯವರಂತೆ ಕೆಟ್ಟವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವರು ಎಷ್ಟು ನಕಾರಾತ್ಮಕರು ಎಂದು ಇವರಿಗೇ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತುಂಬಾ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.