ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಹುಟ್ಟಿದವರು ಲವರ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ!
ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ತನ್ನಿಂತಾನೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಆದರೆ, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಪ್ರೇಮಿಗಳಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬೇಕಂತೆ. ಆ ದಿನಾಂಕಗಳು ಯಾವುವು ನೋಡೋಣ.
ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಳುತ್ತದೆ
ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು?
ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 9ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?
ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 9ಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಜೋಡಿ ಯಾರು?
**ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 3**
3, 12, 21, 30ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಈ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಮೇಲೆ ಗುರು ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವವಿರುತ್ತದೆ. ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆ ಇವರ ಶಕ್ತಿ. ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 9ರಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ವೇಗವನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಜೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
**ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 6**
6, 15, 24ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಇವರ ಮೇಲೆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವವಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ಗುಣಗಳು ಇವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಸಂಖ್ಯೆ 9ರಲ್ಲಿರುವ ಆವೇಶವನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆ 6 ತನ್ನ ಮೃದುತ್ವದಿಂದ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜೋಡಿ ಉತ್ತಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.
9–9 ಜೋಡಿ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?
ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ಇರುವ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿದರೆ, ಅದೊಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಜೋಡಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಧೈರ್ಯ, ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಆವೇಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಈ ಸಂಬಂಧವು ಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.
**ಗಮನಿಸಿ:**
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಷ್ಟೇ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಾತಕ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಕೂಡ ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಪ್ರೀತಿ, ಮದುವೆಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರಗಳಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಲು ತಾಳ್ಮೆ, ಸಹನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಮಾನಸಿಕ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.