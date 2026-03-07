ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನ ಶುರು, ಚಂದ್ರ ಶುಕ್ರನ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಜಿಂಗಾಲಾಲಾ
Chandra gochar in tula 5 zodiac signs lucky ಚಂದ್ರನು ಮಾರ್ಚ್ 6, 2026 ರಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶುಕ್ರನು ಅದರ ಅಧಿಪತಿ. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಶುಭ ಪರಿಣಾಮ.
ಚಂದ್ರ
ಮಾರ್ಚ್ 6, 2026 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10:18 ಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರನು ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಿಂದ ಶುಕ್ರನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗಿದನು. ಮಾರ್ಚ್ 9, 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:29 ರವರೆಗೆ ಚಂದ್ರನು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ, ನಂತರ ಅದು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಯಾವ ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಸ್ಮರಣೀಯ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರದ ಶುಭ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಂತೋಷದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲು ನೋವು ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೊಸದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಈ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗಿನ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಇಂದು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಲ್ಲದೆ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಮಾರ್ಚ್ 6, 2026 ರಂದು ತಡರಾತ್ರಿ ಚಂದ್ರನು ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುವುದು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಸಹ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಈ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಣದ ಕೊರತೆಯೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮಕರ
ಮಾರ್ಚ್ 6, 2026 ರಂದು ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ ದೂರವಾದಾಗ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಾಭವು ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಾಣಲಿದೆ. (ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.