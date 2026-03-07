ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಹಣ ಜೊತೆ ಹೆಸರು, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರುನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಯೋಗ
Surya guru at 120 degree ಮಾರ್ಚ್ 5, 2026 ರಂದು ತಡರಾತ್ರಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ನವಪಂಚಮ ದೃಷ್ಟಿ ಉಂಟಾಯಿತು, ಇದರ ಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನವ ಪಂಚಮ ದೃಷ್ಟಿ ರಚನೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಇದು ಮಾನವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ 5 ನೇ ಮತ್ತು 9 ನೇ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪರಸ್ಪರ 120° ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಾಗ, ನವ ಪಂಚಮ ದೃಷ್ಟಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ನವ ಪಂಚಮ ಯೋಗ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ನವ ಪಂಚಮ ಅಂಶವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನವ ಪಂಚಮ ದೃಷ್ಟಿಯ ಶುಭ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫಲ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ತಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದರಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ದೂರವಿಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ನವ ಪಂಚಮ ಅಂಶವು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಚಿಂತನಶೀಲ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ನವಪಂಚಮ ದೃಷ್ಟಿಯ ಶುಭ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕುಟುಂಬ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.