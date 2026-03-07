ತನ್ನದೇ ಉನ್ನತ ರಾಶಿಗೆ ಗುರು, ಜೂನ್ ನಂತರ 5 ರಾಶಿಗೆ ಗುರು ಬಲ, ಹಣದ ಮಳೆ ಆದಾಯ ಡಬಲ್
Guru gochar 2026 june 2 ಗುರು ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಅನೇಕ ರಾಶಿಗೆ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಗುರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದರ ನಂತರ ಗುರು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಅನೇಕ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಗುರು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ
ಮಂಗಳವಾರ ಜೂನ್ 2, 2026 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 2:25 ಕ್ಕೆ ದೇವಗುರು ಗುರು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಗುರುವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಛ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಗುರುವಿನ ಉಚ್ಛ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಮೇಷ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಅವರು ಹೊಸ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಗುರುವಿನ ಉತ್ತುಂಗ ಸ್ಥಾನದಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಗಣನೀಯ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹಳೆಯ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು. ನೀವು ಹೊಸ ವಾಹನವನ್ನು ಸಹ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಮಕರ
ಆಕಾಶ ಗುರು ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಅವಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಹತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.