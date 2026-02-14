- Home
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ತುಂಬಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಕರುಣಾಮಯಿ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಮಹಿಳೆಯರ ಗುಣಸ್ವಭಾವದ ರಹಸ್ಯ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು (ಮೂಲಾಂಕ) ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
2, 11, 20 ಮತ್ತು 29 ರ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್
2, 11, 20 ಮತ್ತು 29 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನನ್ನು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಂಬಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು
ಚಂದ್ರನು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಗ್ರಹ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ತುಂಬಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಇತರರ ನೋವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ದಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2, 11, 20, 29 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೇಗಿರುತ್ತಾರೆ?
ಆದರೆ, ಇದೇ ಗುಣ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು. ಇವರು ಹೃದಯದಿಂದ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬೇಗನೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದ್ಧರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ತಪ್ಪು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ಮೋಸ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು.
ಮೂಲಾಂಕ 2ರ ಮಹಿಳೆಯರು
ಮೂಲಾಂಕ 2 ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದವರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಖಚಿತ.
ಸುಲಭವಾಗಿ ನಂಬುವ ಗುಣ
ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವರು ಉತ್ತಮ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ವಿವೇಕವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವುದೇ ಇವರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ.
