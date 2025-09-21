ಇಂದು 10:59 PM ಗೆ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ, ಈ 3 ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ, ನಷ್ಟ
numerology and solar eclipse mulank 2 3 and 8 number may get bad luck ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21, 2025 ರಂದು ಸಂಭವಿಸುವ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಈ 3 ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ಇಂದು ಸಂಭವಿಸುವ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ರಾತ್ರಿ 10:59 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮರುದಿನ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3:23 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.
ರಾಡಿಕ್ಸ್ 2
2 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಚಂದ್ರನ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. 2 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಗ್ರಹಣದ ನಂತರ ಅವರು ಮಾನಸಿಕ ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಇವು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯಗಳು, ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ರಾಡಿಕ್ಸ್ 3
ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಗುರು ಗ್ರಹದ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ 3 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಸ್ಥಳೀಯರು ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಹೊಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಷ್ಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ರಾಡಿಕ್ಸ್ 8
8 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ನಡುವೆ ವೈರತ್ವದ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, 8 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಅವರು ಯಾವುದೋ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನವು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು.