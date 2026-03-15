ಶುಕ್ರನು ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು 11 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಳುತ್ತಾನೆ, 4 ರಾಶಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಭಾಗ್ಯ
Venus transit 2026 rashifal april horoscope ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಗ್ರಹವಾದ ಶುಕ್ರನು ತನ್ನ ಮನೆ ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 11 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಅಸೂಯೆ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಹೋದರರು, ಸಹೋದರಿಯರು ಅಥವಾ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ ಸಂತೃಪ್ತ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಯುವಜನರು ಪ್ರಭಾವಿ ಜನರ ಸಹವಾಸದ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ದೂರವಿರಬಹುದು. ಯುವಜನರು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂಗಡಿಯವರು ತಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳು ಶಾಂತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಊಟವನ್ನು ಸಹ ಆನಂದಿಸಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದವರಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಪದೇ ಪದೇ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ.