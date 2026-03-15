ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ದಿನ ಬಿದ್ದ ಕನಸು ಹೆಚ್ಚು ನಿಜವಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?
ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕನಸು ಬೀಳೋದು ಸಹಜ. ಕೆಲವು ಕನಸುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಭಾವ, ಸಮಯ ಮತ್ತು ಬಿದ್ದ ದಿನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು.
ಸ್ವಪ್ನಶಾಸ್ತ್ರ
ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪಂಡಿತರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕನಸಿಗೂ ಒಂದು ಅರ್ಥವಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಕನಸುಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಭವಿಷ್ಯದ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಯಾವ ದಿನ ಅಥವಾ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಕನಸು ಹೆಚ್ಚು ನಿಜವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ಅವು ಯಾವುವು ಅಂತ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮುಂಜಾನೆ ಬೀಳುವ ಕನಸಿಗೆ ಮಹತ್ವ
ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಬೀಳುವ ಕನಸುಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಕನಸುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನ, ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಭಯ ಮತ್ತು ಆಸೆಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ರಾತ್ರಿಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಂಜಾನೆ 3 ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆಯ ನಡುವೆ ಬೀಳುವ ಕನಸುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ದೇಹವು ಆಳವಾದ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಕನಸುಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪಂಡಿತರು ಈ ಸಮಯದ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಸೋಮವಾರ ಬೀಳುವ ಕನಸ್ಸಿಗೆ ಏನರ್ಥ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ವಾರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಹಾಧಿಪತಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಸೋಮವಾರ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ಚಂದ್ರನು ಮನಸ್ಸು, ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕನಸುಗಳ ಅಧಿಪತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಅಥವಾ ಸೋಮವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಬೀಳುವ ಕನಸುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಪಂಡಿತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಗುರುವಾರಕ್ಕೆ ಗುರುಗ್ರಹ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಆ ದಿನ ಬೀಳುವ ಕನಸುಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ, ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಪಂಡಿತರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕನಸ್ಸನ್ನು ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು
ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಭಾವವೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ದೇವರು, ಶುದ್ಧ ನೀರು, ಹೂವುಗಳು, ಬೆಳಕು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಶುಭ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ, ಕತ್ತಲೆ, ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವುದು, ಭಯದಂತಹ ಕನಸುಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸೂಚನೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿ ಕನಸನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ ಭವಿಷ್ಯದ ಸೂಚನೆ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಪಂಡಿತರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಕನಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಯ ಪಡಬಾರದು
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಅನುಭವಗಳು ಕೂಡ ಕನಸುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಅತಿಯಾದ ಚಿಂತೆ, ಭಯ, ಆತಂಕ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡ ಇದ್ದಾಗಲೂ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಕನಸುಗಳು ಬರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರತಿ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಭಯಪಡದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
