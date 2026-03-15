ಭಾರತದ ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೋಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಬಡಿಸಲಾಗುತ್ತಂತೆ ಗೊತ್ತಾ?
Indian temples ಭಾರತದ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಲಡ್ಡು ಅಥವಾ ಸಿಹಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಪ್ರಸಾದದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ನೀಡುತ್ತಾರಂತೆ.
ದೋಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಬಡಿಸುವ ದೇವಾಲಯ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರಸಾದ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಲಡ್ಡು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೋಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಬಡಿಸುವ ದೇವಾಲಯವಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
ಭಾರತದ ಯಾವ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ?
ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಲಗರ್ ಕೋವಿಲ್ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯವು ಮಧುರೈನಿಂದ ಸುಮಾರು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಟ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರವಾದ ಕಲ್ಲಜ್ಗರ್ ಅನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯವು ತನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.
ದೋಸೆ ಪ್ರಸಾದದ ವಿಶೇಷ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.
ಅಲಗರ್ ಕೋವಿಲ್ನಲ್ಲಿ, ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ದೋಸೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂಜೆಯ ನಂತರ, ಇದೇ ದೋಸೆಯನ್ನು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ಈ ದೋಸೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ದೋಸೆಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ದೋಸೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ದೋಸೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೋಸೆಗಿಂತ ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ರುಚಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆಯ ವಿಧಾನ ಎರಡೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ರುಚಿಯನ್ನು ಅದ್ಭುತಗೊಳಿಸಲು ಕರಿಮೆಣಸು, ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೋಸೆಯನ್ನು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಪ್ರಸಾದವು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಏಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ?
ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಭಕ್ತರು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ದೂರದೂರದಿಂದ ಬರುವ ಭಕ್ತರು ದರ್ಶನದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸವಿಯಲು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.