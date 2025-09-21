ಇಂದು ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ 4 ದೊಡ್ಡ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅದೃಷ್ಟ
today mahalaya amavasya 4 auspicious yoga luck for 4 zodiac signs ಇಂದು ಪಿತೃ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯುಂದು ಹಲವು ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದರಿಂದ ಬಹಳ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ.
ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ
ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದು ಶುಭ ಯೋಗ, ಶುಕ್ಲ ಯೋಗ, ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಶುಭ ಯೋಗಗಳಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ತುಲಾ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಮಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ಹೊಸ ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಿಥುನ
ಸರ್ವ ಪಿತೃ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಿಂತೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಕುಂಭ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರ ಅದೃಷ್ಟವು ಸರ್ವ ಪಿತೃ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಬೆಳಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಪೂರ್ವಜರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದಾಗಿ, ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
:ಈ ಬಾರಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.