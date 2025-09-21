ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ, ಬುಧನಿಂದ ಹಣವೋ ಹಣ
budh will be uday in kanya positive impact these zodiac sign ಬುಧನು ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ 3 ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.
ಬುಧ ಗ್ರಹ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3 ರಂದು ತನ್ನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತರಬಹುದು, ಅವರ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ವಾಹನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ವೃಷಭ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧನ ಉದಯವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧನು ಉದಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಮಯ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಜನರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ವ್ಯಾಪಾರ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಭಾಷಣ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮೀನ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧನ ಏರಿಕೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಬುಧನು ಭೌತಿಕ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಬದಲು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ವಾಹನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ಸಹ ನೀಡಬಹುದು.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧನ ಉದಯವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಉದಯವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ನೀವು ದೇಶ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶವೂ ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.