ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6 ರಿಂದ ಈ 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6, 2026 ರಂದು, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಾಲವ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧಾದಿತ್ಯರಂತಹ ರಾಜಯೋಗಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರಭಾವವು ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರಬಹುದು.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6, 2026 ಭಾನುವಾರ. ಭಗವಾನ್ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾದ ಈ ದಿನ. ಈ ದಿನ, ಆರ್ದ್ರ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಶುಭ ಸಂಯೋಗ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, ಮತ್ತು ಶಿವನು ಕ್ರೀಡಾ ಮತ್ತು ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ದಿನದ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಸಂಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಎಂಬ ಎರಡು ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6 ರ ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6 ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಫಲಪ್ರದವಾಗಬಹುದು. ಈ ದಿನ ಚಂದ್ರನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸೂರ್ಯಫ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯೂ ಇದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ತೊಂದರೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣವು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6 ರ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6, ಭಾನುವಾರ, ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದಿನವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಯತ್ನದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ವಿವಾದವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿರಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಲಹಾ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೇರಬಹುದು.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6 ರ ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ದಿನವು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯುತ ಮತ್ತು ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ. ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವು ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ, ಮುಂದಿನ ವಾರದ ವೇಳೆಗೆ ಟೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ, ಅದು ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಶತ್ರುಗಳು ಮತ್ತು ವಿರೋಧಿಗಳು ಸೋಲುತ್ತಾರೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಕೆಲಸದಿಂದ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಟುಂಬ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6 ರ ತುಲಾ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6, 2026 ರ ಭಾನುವಾರ, ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಲಪಡಿಸಲು ಉತ್ತಮ ದಿನವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಶುಕ್ರನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಮಾಲವ್ಯ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಹಾಯವು ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಹೊಸ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಹೊಸದಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6 ರ ಮೀನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6 ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನ. ಶನಿಯು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಮನೆ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಿಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮುಂಬರುವ ವಾರದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಲಾಭವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.