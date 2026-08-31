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- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, 15 ಮತ್ತು 22 ನೇ ತಾರೀಖಿನ ಮಹಾ ಕಾಕತಾಳೀಯ, 4 ಗ್ರಹ ಲಾಭ ಯೋಗದಿಂದ 7 ರಾಶಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು + ಖ್ಯಾತಿ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, 15 ಮತ್ತು 22 ನೇ ತಾರೀಖಿನ ಮಹಾ ಕಾಕತಾಳೀಯ, 4 ಗ್ರಹ ಲಾಭ ಯೋಗದಿಂದ 7 ರಾಶಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು + ಖ್ಯಾತಿ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, 15 ಮತ್ತು 22 ರಂದು ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಲಾಭ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಏಳು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ತರಬಹುದು. ಈ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ?
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಗಳಿಕೆಗೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ತರಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂಭಾಷಣೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ತಿರುಗಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬಹುದು. ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಉಪಾಯವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯೋಚಿಸದೆ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಚರ್ಚೆಗಳು ಹಳೆಯ ಕಹಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎರಡೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಗುರು ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಕ್ಲೈಂಟ್ನಿಂದ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರೈಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಷ್ಟಕರವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಈ ತಿಂಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಹಠಾತ್, ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ಥಿರವಾದ ಪ್ರಗತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ನೀವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಎರಡೂ ಬಲವಾಗಿರಬಹುದು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ಮತ್ತು 15 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅವಕಾಶಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ನೀವು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಆಡಂಬರಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಬದಲು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅವಿವಾಹಿತರು ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂವಹನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದೊಳಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಯು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ತಿಂಗಳು ಆಗಿರಬಹುದು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ಸಂಯೋಗವು ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ತರುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ, ಕಾಗದಪತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಷ್ಟಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮನೋಭಾವವು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ತಯಾರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುಂದುವರಿಯುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸರಿಯಾದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಉಲ್ಲೇಖ ಅಥವಾ ಸಂಪರ್ಕವು ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ನೀವು ವೃತ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಹಣವು ಕ್ರಮೇಣ ಮರಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾರೊಬ್ಬರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಲವ್ಬರ್ಡ್ಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕುಟುಂಬ ವಿವಾದವನ್ನು ಚರ್ಚೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು.
ಮಕರ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಾನವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಅಥವಾ ಹಿರಿಯರು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯ ಬೆಂಬಲವು ಒತ್ತಡದ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗುರಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.