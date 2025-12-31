January 2026 ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ: ವರ್ಷದ ಆರಂಭ ಯಾರಿಗೆ ಜಾಕ್ಪಾಟ್? ಪ್ರೇಮ ಜೀವನ ಹೇಗಿದೆ?
2026ರ ಆರಂಭವು ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಮಂಗಳ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧರ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಲೇಖನವು ಜನವರಿ 2026ರ ಮಾಸಿಕ ಜಾತಕವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ
ಇನ್ನೇನು ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಅರ್ಥಾತ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರ ರಾತ್ರಿ ಸೂರ್ಯ, ಮಂಗಳ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧರ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಯೋಗವು ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜನವರಿ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯ, ಮಂಗಳ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರಗಳು ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗಮವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂಯೋಗಗಳಿಂದಾಗಿ, 2026 ರ ಆರಂಭವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಜನವರಿ 2026 ರ ಮಾಸಿಕ ಜಾತಕವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ.
ಮೇಷ
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವ ಕೌಶಲ್ಯದ ಮೂಲಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಉದ್ಯೋಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಶಂಸೆ ಸಾಧ್ಯ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹಳೆಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ತಿಂಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಹಂ ಅಥವಾ ಆತುರವು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೂ ಅತಿಯಾದ ಪರಿಶ್ರಮವು ಆಯಾಸ, ತಲೆನೋವು ಅಥವಾ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ವೃಷಭ
ಜನವರಿ ತಿಂಗಳು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಯೋಜಿತ ಪ್ರಗತಿಯ ತಿಂಗಳು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಅಗತ್ಯ, ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಕ್ರಮೇಣ ಬರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶುಭ ಘಟನೆ ಅಥವಾ ಶುಭ ಚರ್ಚೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಸಾಧ್ಯ, ಅದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಮಿಥುನ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಬದಲಾವಣೆ, ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ. ವ್ಯವಹಾರವು ಲಾಭದ ಜೊತೆಗೆ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವಹನದ ಕೊರತೆಯು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಂಯಮದ ಸಂವಹನವು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಯೋಗವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣವು ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕ
ಜನವರಿ ತಿಂಗಳು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಷಯಗಳ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಮಯ. ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕ್ರಮೇಣ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ; ಯಶಸ್ಸು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಕಟತೆ ಮತ್ತು ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಆಯಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದಾದರೂ ಆರೋಗ್ಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಸಿಂಹ
ಜನವರಿ ತಿಂಗಳು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಧನೆ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ತಿಂಗಳು. ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಯ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹೃದಯ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವವರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರಯಾಣವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
ಕನ್ಯಾ
ಈ ತಿಂಗಳು ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವ ಸಮಯ. ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಂಪತ್ತು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೂ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು.
ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂತರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ
ಜನವರಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಮತೋಲನ, ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ತಿಂಗಳು. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಕೆಲಸವು ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸೋಮಾರಿತನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಜನವರಿ ತಿಂಗಳು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಆದರೂ ನೀವು ವಿರೋಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಆಳವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅನುಮಾನ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಮ್ಯಸೂಚಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಒತ್ತಡವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಪ್ರಯಾಣವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಧನು
ಈ ತಿಂಗಳು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳ ತಿಂಗಳು. ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ವೇಗಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದಾದರೂ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತೀರಿ. ಕುಟುಂಬವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಅಥವಾ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು.
ಮಕರ
ಜನವರಿಯು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ತಿಂಗಳು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಸ್ಥಿರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಕ್ರಮೇಣ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ.
ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರತೆ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ವಾತಾವರಣವು ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಯಾಸ ಅಥವಾ ಕೀಲು ನೋವಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
ಕುಂಭ
ಈ ತಿಂಗಳು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ತಿಂಗಳು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅನಿಯಮಿತ ದಿನಚರಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರಯಾಣವು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು.
ಮೀನ
ಜನವರಿ ತಿಂಗಳು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಮತೋಲನ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ತಿಂಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಉಳಿತಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿಕಟತೆ ಮತ್ತು ನಿಕಟತೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲವು ನಿಮ್ಮ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನೀರಿನ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಸಾಧ್ಯ.