ಮುಂದಿನ 8 ದಿನಗಳವರೆಗೆ 5 ರಾಶಿಗೆ ಕಷ್ಟ-ನಷ್ಟ, 9 ಗ್ರಹಗಳು ತೀವ್ರ ಕೋಪದಿಂದ ವಿಪತ್ತು
Alert 5 zodiac signs ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಲಾಷ್ಟಕ ಇಂದು ಫೆಬ್ರವರಿ 24bರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗದ ರಚನೆಯಿಂದಾಗಿ, ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಎಂಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಹೋಲಾಷ್ಟಕ ಆರಂಭ, 9 ಗ್ರಹಗಳು ಕೋಪದಲ್ಲಿ
ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಲಾಷ್ಟಕವು ಫೆಬ್ರವರಿ 24 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಎಂಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳು - ಸೂರ್ಯ, ಶನಿ, ಗುರು, ಬುಧ, ಶುಕ್ರ, ರಾಹು, ಕೇತು, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ - ಕೋಪದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ರಾಹು ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹೋಲಾಷ್ಟಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗ್ರಹಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಹೋಲಾಷ್ಟಕದ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗುರು ಗ್ರಹವು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ರಾಹು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲದ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಮಾನಸಿಕ ತೊಡಕುಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಹೋಲಾಷ್ಟಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ವಾಹನಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಿ. ಅಪಘಾತಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರಬಹುದು. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಕೇತು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಡೇ ಸತಿಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗವೂ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ರಾಹು ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಕೂಡ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ನಡುವೆ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಹೋಲಾಷ್ಟಕದ ಹತ್ತನೇ ದಿನದಂದು, ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿಯು ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಅನೇಕ ವೃತ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಎದುರಿಸಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿರಿ.