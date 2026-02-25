- Home
ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದಿಂದ ದ್ವಿಗುಣ ಪ್ರಗತಿ, ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿಗ್ರಹ ಅಸ್ತಮದಿಂದ 3 ರಾಶಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಯೋಗ
Shani ast 2026 in march 2026 ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 3 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಶನಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ, ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದವರೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಶನಿ
ಶನಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 2027 ರವರೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ತನ್ನ ಅಸ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ, ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಶನಿಯು ಮಾರ್ಚ್ 13, 2026 ರಂದು ಸಂಜೆ 7:13 ಕ್ಕೆ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುತ್ತಾನೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 22, 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4:49 ಕ್ಕೆ ಶನಿ ಉದಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿಯ ಅಸ್ತಮದಿಂದ ಉದಯಿಸುವವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಶನಿಯು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ದಯೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶನಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಪೂರ್ಣ ಫಲವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ಶನಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನ ಇರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು.
ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಮಯವು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕನಸುಗಳು ಸಹ ನನಸಾಗುತ್ತವೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.