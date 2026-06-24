Palmistry Kannada: ಅಂಗೈನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ರೇಖೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗ್ತೀರಾ!
Money line in hand: ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಬಲ್ಲ ರೇಖೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈನಲ್ಲಿರಬಹುದು! ಹಸ್ತಸಾಮುದ್ರಿಕ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂಗೈನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಗುರುತುಗಳಿರುವವರು ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ಇವರ ಧನ ಯೋಗ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ರೇಖೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು?
ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು?
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ (Palmistry) ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ರೇಖೆಗಳ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಹಸ್ತಸಾಮುದ್ರಿಕ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ರೇಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಅಂಗೈನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೇಖೆ
ಅಂಗೈನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೇಖೆ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೇಖೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಈ ರೇಖೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭೂತ, ವರ್ತಮಾನ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಅಂಗೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೇಖೆ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಕೇವಲ 30 ವರ್ಷಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುತ್ತಾರಂತೆ!
ಅಂಗೈನಲ್ಲಿ 'M' ಅಕ್ಷರದ ಮಹಿಮೆ
ಅಂಗೈನಲ್ಲಿ 'M' ಅಕ್ಷರದ ಮಹಿಮೆ
ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ 'M' (ಎಮ್) ಅಕ್ಷರದಂತೆ ರೇಖೆಗಳು ಮೂಡಿದ್ದರೆ, ನೀವು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಎಂದರ್ಥ. ಹಸ್ತಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂಗೈನಲ್ಲಿ 'M' ಅಕ್ಷರ ಇರುವವರು 30 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಅತೀವ ಧನಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕೀರ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಮಣಿಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಧನ ರೇಖೆ
ಮಣಿಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಧನ ರೇಖೆ
ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಧನ ರೇಖೆಯು ಮಣಿಕಟ್ಟಿನಿಂದ (Wrist) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳು ಅಥವಾ ಉಂಗುರದ ಬೆರಳಿನವರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆಯೋ, ಅಂತಹವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಸ್ವಂತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಅಂಗೈನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡ ರೇಖೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ 'M' ಅಕ್ಷರವಿದ್ದರೆ, ಅಂಥವರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬೇಗ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಓದುಗರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇವುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ.