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- ರಾಜಯೋಗಗಳಲ್ಲೇ ನಂಬರ್ ಒನ್, ಮುಂದಿನ 2.5 ವರ್ಷ ಈ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶಶ ರಾಜಯೋಗಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ
ರಾಜಯೋಗಗಳಲ್ಲೇ ನಂಬರ್ ಒನ್, ಮುಂದಿನ 2.5 ವರ್ಷ ಈ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶಶ ರಾಜಯೋಗಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ
Shasha Rajayoga ವೇದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಂಚ ಮಹಾಪುರುಷ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ 'ಶಶ ರಾಜಯೋಗ' ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು. ಇದು ಜನರ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಫಲಗಳು: ಶನಿಯು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಛನಾಗುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯವರು ಶಶ ರಾಜಯೋಗದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಫಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಳಂಬಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಗೌರವ: ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಮುಂದಿನ 2.5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗವಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಫಲಗಳು: ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯೇ ಶನಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಯೋಗದ ಸಮಯ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಸುವರ್ಣಕಾಲ. ನೀವು ಏಳೂವರೆ ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಬಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಗೌರವ: ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸುತ್ತೀರಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಿಂದ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಶತ್ರುಗಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಾರೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಫಲಗಳು: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯೂ ಶನಿ ಗ್ರಹವೇ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶಶ ರಾಜಯೋಗವು ಬಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೂ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಗೌರವ: ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಂಡಿದ್ದ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸುವ ಕನಸು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಸಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ
ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಫಲಗಳು: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶಶ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವವು ಲಾಭ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಈಗ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಗೌರವ: ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಇತರ ರಾಶಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು?
ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ 4 ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಇತರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶಶ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಶನಿ ನ್ಯಾಯದ ದೇವರು. ಹಾಗಾಗಿ, ಸೋಮಾರಿತನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ, ಇತರ ರಾಶಿಯವರೂ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.