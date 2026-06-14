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- 12 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೂತಿಲ್ಲ, ಮಲಗಿಲ್ಲ! ಶಿವನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ನಿಂತಲ್ಲೇ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಿರೋ 'ಖರೇಶ್ವರಿ ಬಾಬಾ'
12 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೂತಿಲ್ಲ, ಮಲಗಿಲ್ಲ! ಶಿವನ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ನಿಂತಲ್ಲೇ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಿರೋ 'ಖರೇಶ್ವರಿ ಬಾಬಾ'
Standing Baba Dulal Giri Ji Maharaj: ದೂಲಾಲ್ ಗಿರಿ ಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಎಂಬ ಹಿಂದೂ ತಪಸ್ವಿ (ನಾಗಾ ಸಾಧು / ಖರೇಶ್ವರಿ) ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಂತುಕೊಂಡೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಥವಾ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರಂತೆ.
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Image Credit : instagram
12 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಕುಳಿತಿಲ್ಲ
ಭಗವಾನ್ ಶಿವನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಎಂದಿಗೂ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಮಲಗಿಲ್ಲ. ಈ ಮೂಲಕ ಕಠಿಣ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ತರ ಜೀವಿತಾವಧಿ ವ್ರತ ಆಗಿದೆ.
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Image Credit : instagram
ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರು
ತಪಸ್ಸಿನ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರು. ಇವರು ಎಂದಿಗೂ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಲಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೂಗಾಡುವ ಬೆಲ್ಟ್ ಬಳಸಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
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Image Credit : instagram
ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊತ
ಈ ರೀತಿ ನಿಂತುಕೊಂಡೋದರಿಂದ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಊತ ಆಗಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗಿವೆ. ಇವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಕೆಲವರು ಮುಲಾಮು ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ, ಸೋಂಕು ನಿವಾರಕ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನು 'ಖರೇಶ್ವರಿಗಳು' ("ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಾಬಾಗಳು") ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಾಧುಗಳ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಂಥದವರು ಈ ರೀತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
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