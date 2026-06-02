ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ-ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಪದೇ ಪದೇ ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದೇಕೆ? ಪ್ರೇಮಾನಂದ್ ಗುರೂಜಿ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿ ತಿಳಿಯಿರಿ
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (Virat Kohli) ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ (Anushka Sharma) ಜೋಡಿಯು ಪದೇ ಪದೇ ಬೃಂದಾವನದ ಪ್ರೇಮಾನಂದ್ ಗುರೂಜಿ (Vrindavan Premananda Maharaj) ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಓದಿ.
ಬೃಂದಾವನದ ಪ್ರೇಮಾನಂದ್ ಗುರೂಜಿ ಭೇಟಿ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಷೀನ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಬರಿಸುವ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಮಿಂಚುವ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ, ಇಂದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ ಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ವಿರಾಟ್, ಈ ಗೆಲುವಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಬೃಂದಾವನದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ಲಾಮರ್ ಜಗತ್ತಿನ ಈ ಜೋಡಿ ಪದೇ ಪದೇ ಮಥುರಾ ಮತ್ತು ಬೃಂದಾವನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂತ ಪ್ರೇಮಾನಂದ್ ಗುರೂಜಿ ಅವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇವರ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೆಳೆತದ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ಮಹತ್ವದ ಕಾರಣಗಳಿವೆ.
ಕಠಿಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೈಹಿಡಿದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ:
ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದೂ ಶತಕ ದಾಖಲಾಗದೆ, ಫಾರ್ಮ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಪ್ರೇಮಾನಂದ್ ಗುರೂಜಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ಆ ಭೇಟಿಯ ನಂತರ ವಿರಾಟ್ ಅವರ ಆಟದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂತು. ಶತಕಗಳ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿದ ಕೊಹ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಗುರೂಜಿಯವರ ಬೋಧನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಅಪಾರ ನಂಬಿಕೆ ಬೆಳೆದಿದೆ.
ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಸೆಳೆತ
ಪ್ರೇಮಾನಂದ್ ಗುರೂಜಿಯವರ ಬದುಕು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ. ಅವರ ಎರಡು ಕಿಡ್ನಿಗಳು ವೈಫಲ್ಯಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಅವರು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ರಾಧಾ-ಕೃಷ್ಣರ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತಾರೆ. 'ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂಬ ಗುರೂಜಿಯವರ ಸರಳ ಮಾತುಗಳು ವಿರಾಟ್ ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿವೆ.
ವಿರಾಟ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ, ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರಲ್ಲಿನ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸ್ವಭಾವ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀಡುವ ಹಂಬಲ
ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಐಷಾರಾಮಿ ಬದುಕು ಇದ್ದರೂ ಈ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾದ ವಾಮಿಕಾ ಮತ್ತು ಅಕಾಯ್ ಅವರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ 'ಸ್ಟಾರ್ಗಿರಿ'ಯನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತರಂತೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಗುರೂಜಿಯವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇದೇ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಿ ಎಂಬುದು ಇವರ ಆಶಯ.
ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ವಿರಾಟ್ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರಿಗೆ ಬೃಂದಾವನ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಲ್ಲ, ಅದು ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಕೇಂದ್ರ. ಪ್ರೇಮಾನಂದ್ ಗುರೂಜಿಯವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವೇ ಇವರನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
