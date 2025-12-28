December 2025: ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ವಾರದಲ್ಲಿ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸುರಿಮಳೆ; ಏಕಾಗ್ರತೆ ಇರಲಿ!
ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ವಾರವು 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ, ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕಾದಿವೆ.
ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಐದು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಅದೃಷ್ಟ
2025ನೇ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ವಾರವಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ವಾರ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ತರಲಿದೆ ಎಂದು ಪಂಡಿತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು? ಈ ವಾರ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗಿರಲಿದೆ? ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಲೇಖನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಬಹುತೇಕ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಿಗುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಯ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಕೈಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಕರ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿಗಲಿದೆ. ಭೂಮಿ, ಮನೆ, ವಾಹನ ಯೋಗಗಳಿವೆ. ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಲಾಭ ತರುತ್ತವೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಸ್ಮರಣೆ ಶುಭಕರ ಎಂದು ಪಂಡಿತರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಶತ್ರುಗಳ ಕಾಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿ ಸಂಬಂಧಿ ಲಾಭಗಳಿವೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಶುಭ ಸಮಯ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 2025 ಅಬ್ಬರದಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ 2026 ರವರೆಗೆ ಅಚಲ ಅದೃಷ್ಟ
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೈವಬಲ ಜೊತೆಗಿರಲಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಲಿವೆ. ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜನವರಿ 9 ರಿಂದ ಮಿಥುನ ಸೇರಿದಂತೆ 3 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಸೂರ್ಯ-ಗುರುಗಳು ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ