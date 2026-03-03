ಹಿಮ್ಮುಖ ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹಣವೇ ಹಣ
4 retrograde planets 2026 ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ ಪ್ರಭಾವವು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಎರಡು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಹಠಾತ್ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.
ವೃಷಭ
ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ, ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ, ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆಹಾರ, ಪ್ರವಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಮಿಥುನ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಗುರು, ಬುಧ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಿದೇಶಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಆದಾಯದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ತಂದೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವರು ಇತರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವ್ಯಸನಗಳಿಗೆ ವ್ಯಸನಿಯಾಗುವ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಸಿಂಹ
ಸಿಂಹ ಗುರು ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಿಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ, ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇಗನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ
ಗುರು ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ. ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಪ್ರಯತ್ನವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರು ಇತರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಧನು
ರಾಶಿಚಕ್ರ, ಗುರು ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಅಧಿಪತಿ ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಹಲವು ಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿನ ನಿಶ್ಚಲತೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧನು ಖರ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ದೂರದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವಿರಿ.
ಕುಂಭ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅದೃಷ್ಟ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತೀರಿ.