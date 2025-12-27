ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ 2026 ಸುವರ್ಣ ವರ್ಷವಾಗಲಿದೆ, ಮತ್ತು ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ
2026 numerology luckiest birth dates for financial success ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಕೆಲವು ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಸಂಖ್ಯೆ 1...
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 1, 10, 19 ಮತ್ತು 28 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು 1 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ 2026 ಸುವರ್ಣ ವರ್ಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು 2026 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವರು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನವು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 3...
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 3, 12, 21 ಮತ್ತು 30 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು 3 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಗುರು ಗ್ರಹ ಆಳುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷ, ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಹೆಚ್ಚಿದ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆದಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಹಣ ನೀಡಬೇಕಾದರೆ... ನೀವು ಅದನ್ನು ಈಗ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಸಂಖ್ಯೆ 5...
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 5, 14 ಮತ್ತು 23 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು 5 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತಾರೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸಂವಹನದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಹರಿವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಯಾಣದ ಮೂಲಕವೂ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 9..
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 9, 18 ಮತ್ತು 27 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು 9 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವ ಅವರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೂ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.