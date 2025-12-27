ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಬೇಗ ಮದುವೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
Jupiter venus transit brings marriage yoga for these signs must know ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳು ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಫೆಬ್ರವರಿ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ 2024 ರ ನಡುವೆ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.
ಮೇಷ
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ವರೆಗೆ ಶುಕ್ರನು ಶುಭ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಜೂನ್ ವರೆಗೆ ಗುರುವು ಶುಭ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ವಿವಾಹವಾಗಬಹುದು. ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಸಮಯವು ವಿವಾಹ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುರುವು ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಏಳನೇ ಮನೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಉತ್ತಮ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮಿಥುನ
ಗುರುವು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಮನೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಶುಕ್ರನು ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮತ್ತು ಮೇ ನಡುವೆ ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಜುಲೈ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ ನಡುವೆ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಜನವರಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಜೂನ್ ಆರಂಭದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಗುರು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಜುಲೈ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಡುವೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿ ವಿವಾಹ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿಯಿಂದ ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ವಿವಾಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜುಲೈ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ ನಡುವಿನ ಸಮಯವು ಸಹ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸಂಬಂಧಿಕರ ನಡುವೆ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮೂಲಕ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ವರ ಅಥವಾ ವಧು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಏಳನೇ ಅಧಿಪತಿ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ಕಾರಣ ಶುಕ್ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ವಿವಾಹ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ, ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂಭವಿಸದಿದ್ದರೆ, ಜುಲೈ ನಂತರ ವಿವಾಹ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ನೂರು ಪ್ರತಿಶತ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ಫೆಬ್ರವರಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ಮೇ ಮತ್ತು ಜುಲೈ ನಡುವೆ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಗುರು ಇಬ್ಬರೂ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿವಾಹವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ.