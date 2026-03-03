ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ 3 ರಾಶಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅದೃಷ್ಟ, ಮಾರ್ಚ್ 15 ರಿಂದ ಸುವರ್ಣಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ
Shukraditya rajayoga ಹೋಳಿಯ ನಂತರ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಮೀನ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಜಯೋಗವು ಮೂರು ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರಬಹುದು.
ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರವು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ (ಶನಿಯ ರಾಶಿ), ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದ ಸೂಚಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಶುಕ್ರ, ಅದರ ಉತ್ತುಂಗ ರಾಶಿಯಾದ ಮೀನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಮಾರ್ಚ್ 15 ರಂದು, ಸೂರ್ಯನು ಮೀನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ (ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ) ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಮೂರು ರಾಶಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ನೀವು ಕೆಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕನಸು ನನಸಾಗಬಹುದು.
ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭದ ಸೂಚನೆಗಳೂ ಇವೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಬಲವಾದ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ.ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು.ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ.ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ದಾರಿಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ತಂದೆಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಶುಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಲಾಭವು ಅವರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.