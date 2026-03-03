ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಹಾಗೋಚರ, ಮೂರು ರಾಶಿಗೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು
March 3 2026 yam gochar ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಮನನ್ನು ನವಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಎಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಮ ಗೋಚಾರದ ಪ್ರಭಾವವು ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಯಮನು ಶ್ರಾವಣ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಲುಟೊವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ವಂಚನೆ, ನಿಗೂಢತೆ, ಸಾವು, ವಿನಾಶ ಮತ್ತು ಪಾಪದಂತಹ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಯಮ ಗ್ರಹವು ಸುಮಾರು 17-18 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಮತ್ತೆ ಆ ರಾಶಿಗೆ ಬರಲು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಯಮ ಕೂಡ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಮಾರ್ಚ್ 3 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:06 ಕ್ಕೆ ಶ್ರಾವಣ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ, ಜುಲೈ 13 ರವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಯಮ ಶ್ರಾವಣ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಯಮನ ಶ್ರಾವಣ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸಂಚಾರವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಪ್ಲುಟೊ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರು ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಕುಟುಂಬ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಯಮನ ಶ್ರಾವಣ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸಂಚಾರವು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ಲುಟೊ ಈ ರಾಶಿಯ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.