- Home
- Astrology
- Chanakya Niti: ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಧತೆ, ಮನದಲ್ಲಿ ವಿಷ! ಈ 5 ಗುಣಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ನಂಬಬೇಡಿ- ಚಾಣಕ್ಯ!
Chanakya Niti: ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಧತೆ, ಮನದಲ್ಲಿ ವಿಷ! ಈ 5 ಗುಣಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ನಂಬಬೇಡಿ- ಚಾಣಕ್ಯ!
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, (Chanakya Niti Sashtra) ಮುಗ್ಧತೆಯ ಮುಖವಾಡ ಧರಿಸಿದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು (dangerous man) ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ 5 ಲಕ್ಷಣಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ ದೂರವಿರುವುದು ಜಾಣತನ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಧತೆಯಿದ್ದರೂ ಇಂಥವರನ್ನ ನಂಬಬೇಡಿ
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು (Acharya Chanakya) ತಮ್ಮ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ (Niti Shastra) ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಮನುಷ್ಯನು ಹೇಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇವೆ.
ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ, ಮುಗ್ಧವಾಗಿ ಕಾಣುವವರೆಲ್ಲರೂ ಒಳಗಿನಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯವರೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮವೇನಿಲ್ಲ. ಮುಗ್ಧತೆಯ ಮುಖವಾಡ ಧರಿಸಿದರೂ ಒಳಗಡೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಂಥವರಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಹೇಗೆ? ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಚಾಣಕ್ಯರು 5 ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
1. ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ (ಮೌನದ ತಂತ್ರ-Silence):
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ನಿಂದಿಸಿದಾಗ ನಾವು ತಕ್ಷಣವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಷವಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಧತೆ ಹೊತ್ತವರು ಎಷ್ಟೇ ಟೀಕೆ ಎದುರಾದರೂ ಅಲುಗಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಗು ಬೀರಿ ಸುಮ್ಮನಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಸಲಿ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಏನು ಎಂಬುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಅವರು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ.
2. ತೀಕ್ಷ್ಣ ಅವಲೋಕನ ಮತ್ತು ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆ:
ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇತರರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ತಮಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಮೌನವಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಎದುರಾಳಿಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದರೆ ಅವರು ಕುಸಿಯುತ್ತಾರೆ? ಎಂಬುದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ.
3. ಮೌನವೇ ಇವರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಯುಧ:
ಅಪಾಯಕಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲೂ ಇವರ ಮೌನವೇ ದೊಡ್ಡ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡುಮಾಡಲು ಅಥವಾ ತಾನು ತುಂಬಾ ದುರ್ಬಲ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇವರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮೌನ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದಣಿಸುವ ಒಂದು ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ.
4. ಒಳಗಣ್ಣಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ:
ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಮುಗ್ಧರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡರೂ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಥವಾ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಎದುರಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅತಿಯಾದ ಸೌಮ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಅಸಹಜತೆ ಇದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಿಸಿದರೆ, ಆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.
5. ಸುಳ್ಳುಗಳ ಮೂಲಕ ಬಯಲಾಗುವ ಅಸಲಿ ಬಣ್ಣ:
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟೇ ನಾಟಕವಾಡಿದರೂ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿನ ಸುಳ್ಳುಗಳು ಅವರ ನಿಜವಾದ ಗುಣವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತವೆ. ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು ಮತ್ತು ತನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ಸದಾ ಕಾಲ ಇತರರನ್ನು ದೂಷಿಸುವುದು ಇವರ ಮುಖ್ಯ ಗುಣವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ.
ಕೊನೆಯ ಮಾತು:
ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ನೇರವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುವ ಶತ್ರುವಿಗಿಂತ ಮುಗ್ಧನಂತೆ ನಟಿಸಿ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕುವವರು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕೇವಲ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನಂಬುವ ಬದಲು, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ.