ಹೆಂಡ್ತೀನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸೋ ಗಂಡಂದಿರ ರಾಶಿಗಳಿವು
ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವವೇ ದಾಂಪತ್ಯದ ಬುನಾದಿ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಂಡತಿಯ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು, ಸಹನೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯ ಪುರುಷರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
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Image Credit : Asianet News
ಪತ್ನಿಯೇ ಪ್ರಪಂಚ ಎನ್ನುವ ರಾಶಿಗಳು
ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ, ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಪತಿ ಸಿಗುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವರ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರಾಶಿಯು ಅವರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಗಾತಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಪತ್ನಿಯನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಜಗತ್ತು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
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Image Credit : Getty
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಗಂಡಂದಿರು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ತಾಯಿಯಂತಹ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಚಂದ್ರ ಮನಃಕಾರಕನಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಹೆಂಡತಿಯ ಮುಖಭಾವ ನೋಡಿಯೇ ಆಕೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಪತ್ನಿಯ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಅಗತ್ಯಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಕೆಯ ಆರೋಗ್ಯದವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಬಯಸುವುದರಿಂದ, ಹೆಂಡತಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
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Image Credit : Getty
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿಷ್ಠಾವಂತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ತೋರುವ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಂಡತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದೆ, ಆಕೆಯ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ.
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Image Credit : Getty
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಗಂಡಂದಿರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ನೋಡದೆ, ಜೀವನದ ಸಮಾನ ಪಾಲುದಾರಳು ಮತ್ತು ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪತ್ನಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಇವರು ನಿಪುಣರು.
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Image Credit : Getty
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಹೆಂಡತಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರನ್ನು ಮೀರಿಸಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪತ್ನಿಯ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅವಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚವಾಗಿ ನಿಂತು ಹೋರಾಡುತ್ತಾರೆ.
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Image Credit : Getty
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಗಂಡಂದಿರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ದೇವತೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಹೆಂಡತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪತ್ನಿಯ ಕನಸು ಮತ್ತು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ನೀಡಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಹೆಗಲು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಷಮಿಸುವ ಗುಣ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಂಡತಿಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇವರದು.
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