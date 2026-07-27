Vish Yoga: ಶನಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ ವಿಷ ಯೋಗ; ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ!
ಗುರುವಿನ ಅಧಿಪತ್ಯವಿರುವ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ 'ವಿಷ ಯೋಗ' ಎಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಅಶುಭ ಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
Vish Yoga Effects
ವೇದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶನಿಯನ್ನು ಕರ್ಮಫಲದಾತ, ನ್ಯಾಯದೇವತೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಶಿಸ್ತು, ತಾಳ್ಮೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲವನ್ನು ಶನಿ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ನವಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಗ್ರಹವಿದು. ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶನಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಸದ್ಯ ಶನಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 29ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9.37ಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರ ಮೀನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 31ರವರೆಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಶನಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ 'ವಿಷ ಯೋಗ'ವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಗ್ರಹ ಸಂಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸವಾಲು, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಆಗಸ್ಟ್ 29ರಿಂದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾದ ಸಮಯವಿದು. ಅನಗತ್ಯ ಆರೋಪಗಳು ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೀವು ನಂಬಿದವರಿಂದಲೇ ಮೋಸ ಹೋಗಬಹುದು. ಹಣದ ಹರಿವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಕಾರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.