ನಾಳೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಪಂಚಮಹಾಪುರುಷ ಯೋಗ, ಐದು ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಜೊತೆ ಸಂಪತ್ತು
Top 5 Luckiest Zodiac Sign On Monday 1 December 2025 In Panch Mahapurush Rajyog ನಾಳೆ ಸೋಮವಾರ, 1 ಡಿಸೆಂಬರ್. ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ನಡುವೆ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನಾಳೆ ರುಚಕ್ ಮತ್ತು ಹಂಸ ಪಂಚಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ವೃಷಭ
ನಾಳೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ದಿನ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಬಯಸುವ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಉಳಿಸಿದ ಹಣದಿಂದ ನೀವು ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಸಿಂಹ
ನಾಳೆ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಬಹುದು. ದಿನಸಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುವ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ
ನಾಳೆ, ಸೋಮವಾರ, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನವಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವನ್ನು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ
ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ನಾಳೆ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಸೆ ಈಡೇರುತ್ತದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ಆಚರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ದಾನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣವೂ ಸಿಗಬಹುದು. ನಾಳೆ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಸೋಮವಾರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಆಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆಯ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.