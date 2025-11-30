ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಗೇ ಬಿಸಿ-ಬಿಸಿ, ಇವರೇ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು
these zodiac signs will thrive this winter ಈ ಚಳಿಗಾಲವು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಅದೃಷ್ಟ ಆರಂಭ, ಅವರ ಜೀವನವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಅವರು ಎಂದು ನೋಡಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಚಳಿಗಾಲವು ಘಟನೆಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಷಯವು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ತಕ್ಷಣವೇ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತೀರಿ. ಚಳಿಗಾಲವು ನೇರವಾಗಿ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಚಾಲನೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯೂ ನಿಖರ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಋತುವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಕಾಯದ ಅವಧಿಯ ಆರಂಭ ಇದು - ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿರುವಂತೆ ಘಟನೆಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಆ ಕ್ಷಣದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ವಿರಾಮಗಳಿಲ್ಲದೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುವಿರಿ. ನಿಮಗಾಗಿ, ಚಳಿಗಾಲವು ಒಳಗೆ ನಿಜವಾದ ಆವೇಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಮಯ. ನೀವು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಉತ್ತಮ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಚಳಿಗಾಲವು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜಾರಿಕೊಳ್ಳದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ - ಅದು ನಿಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮುಕ್ತ, ನೇರ ಮತ್ತು ದಿಟ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡದ ಸಂತೋಷದ ಸಮಯ ಇದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಚಳಿಗಾಲವು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಹಾದಿಯನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಘಟನೆಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ, ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ನೀವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಅನುಮತಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುವಿರಿ. ಇದು ಶಾಂತವಲ್ಲ - ನೀವು ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತು ಬಲವಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಚಲಿಸುವಾಗ ಇದು ಶಕ್ತಿಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ ಯುಗವು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ