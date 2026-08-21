- Home
- Astrology
- ಆಗಸ್ಟ್ 21 ಇಂದು ಚಂದ್ರ, ಶನಿ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ತ್ರಿಕೋನ ಸಂಯೋಗ, ಮೇಷ ಮತ್ತು ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು
ಆಗಸ್ಟ್ 21 ಇಂದು ಚಂದ್ರ, ಶನಿ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ತ್ರಿಕೋನ ಸಂಯೋಗ, ಮೇಷ ಮತ್ತು ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು
ಚಂದ್ರ, ಶನಿ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ನಡುವೆ ತ್ರಿಕೋನ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸೂರ್ಯನು ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ, ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 21, ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನವು ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟವು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.
ಮಿಥುನ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಅನುಭವವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೌಶಲ್ಯವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಗುಪ್ತ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 21 ರಂದು, ಸೂರ್ಯನು ಸಿಂಹದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವವರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ಆದರೆ ನಾಳೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ
ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗುರು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಖರ್ಚಿನ ಜೊತೆಗೆ ಗಳಿಕೆಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.