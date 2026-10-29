Samsung Galaxy S25: ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ Samsung Galaxy S25 5G (12GB+128GB) ಬೆಲೆ 57,999 ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಎಸ್ಬಿಐ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಫರ್ ಬಳಸಿದರೆ ಇದನ್ನು 55,099 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಫೋನಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೆಲೆ 80,999 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು. ಹಳೆಯ ಫೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫರ್ ಮೂಲಕವೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ರಿಯಾಯಿತಿಯು ಹಳೆಯ ಫೋನಿನ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೌದು. ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ 'ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ದೀಪಾವಳಿ ಸೇಲ್' ಆರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲೇ Samsung Galaxy S25 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಮುಖ (ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್) ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ 12GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬೆಲೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ.
Samsung Galaxy S25 5G ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಆಫರ್ಗಳು
Samsung Galaxy S25 5G (12GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್) ಮಾದರಿಯು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 57,999 ರೂ.ಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್ಬಿಐ (SBI) ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಪಾವತಿಸಿದರೆ 2,900 ರೂ. ತಕ್ಷಣದ ರಿಯಾಯಿತಿ (Instant Discount) ಸಿಗಲಿದೆ. ಈ ರಿಯಾಯಿತಿಯ ನಂತರ ಫೋನಿನ ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆ 55,099 ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಹಳೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅದರ ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 46,150 ರೂ.ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದು ಹಳೆಯ ಫೋನಿನ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ 80,999 ರೂ. ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಡುಗಡೆ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಈಗ 23,000 ರೂ. ನೇರ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಒಟ್ಟು 25,900 ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
Samsung Galaxy S25 5G ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು (Features)
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: 6.2 ಇಂಚಿನ Full HD+ Dynamic AMOLED 2X ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ (1080×2340 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್), 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 2,600 ನಿಟ್ಸ್ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ತೂಕ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರ: 162 ಗ್ರಾಂ ತೂಕ ಹಾಗೂ 7.2 ಎಂಎಂ ದಪ್ಪವಿದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ: ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಇದ್ದು, OIS ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 10MP ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಮತ್ತು 12MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಾಗಿ 12MP ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ Qualcomm Snapdragon 8 Elite ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ: 4,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹಾಗೂ 25W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ: 5G, ಡ್ಯುಯಲ್ ಸಿಮ್, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.4, NFC, ವೈ-ಫೈ ಹಾಗೂ USB Type-C 3.2 ಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
ಕೇವಲ ಬೆಲೆ ಕಡಿತವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಲವು ಲಾಭಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಬಲ ‘Galaxy AI’ ಫೀಚರ್ಗಳು ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ಫೋನ್ಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 7 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಫೋನ್ IP68 ವಾಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಜೆಟ್ ಕೊರತೆ ಇರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳ (No-Cost EMI) ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ದೀಪಾವಳಿ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ Samsung Galaxy S25 ಖರೀದಿಸುವುದು ಉತ್ತಮವೇ?
ನೀವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ (Performance), ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ (ಕೈಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಿಡಿಸುವಂತಹ) ಫೋನ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಆಫರ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ಗಳು, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಾವತಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.