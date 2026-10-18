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- Razer: ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂತು ಪವರ್ಫುಲ್ ಹೆಡ್ಸೆಟ್! ಏನೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಚ್ ಇವೆ, ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ
Razer: ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂತು ಪವರ್ಫುಲ್ ಹೆಡ್ಸೆಟ್! ಏನೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಚ್ ಇವೆ, ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ
ಭಾರತ ಯುವಕರ ದೇಶ. ಇಲ್ಲಿನ ಬಹುತೇಕ ಯುವಕರು ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿಯರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಮೊಬೈಲ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚು. ಇದೀಗ ಅಂತಹ ಯುವ ಸಮೂಹ ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು Razer ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾಗಿರುವ ಹೊಸ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೆಡ್ಸೆಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು, ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
Razer: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಹೆಡ್ಸೆಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ
ಇಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಡ್ಸೆಟ್ಗಳು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆಯಾದರೂ ಅವೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಗೇಮಿಂಗ್, ಪಿಸಿ ಗೇಮಿಂಗ್, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಬಹಳಷ್ಟು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ರೇಜರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಹೆಡ್ಸೆಟ್ ಗೇಮರ್ಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
'Razer Barracuda V2 Pro' ಈ ಹೆಡ್ಸೆಟ್, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್, ಆಕ್ಟಿವ್ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ (ಶಬ್ದ ರದ್ದತಿ) ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್-ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ ಸಿಸ್ಟಂ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಒಮ್ಮೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ 70 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ!
Barracuda V2 Pro ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ?
ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದರ ಬೆಲೆಯೂ ತುಸು ದುಬಾರಿ ಎನಿಸಬಹುದು. 26,900 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯ ಈ Barracuda V2 Pro, 40mm TriForce Bio-Cellulose ಡ್ರೈವರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, PC ಯಲ್ಲಿ 'THX Spatial Audio+' ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಏನೆಂದರೆ ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆಯೇ, ಗೇಮಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆಯ ನಡುವೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಇದನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು Razer ತಿಳಿಸಿದೆ.
Razer Barracuda V2 Pro: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನು?
Razer Barracuda V2 Pro ನ ಬೆಲೆ 26,900 ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ Razer HyperSpeed Wireless, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟ್, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮತ್ತು AI- ಪವರ್ಡ್ ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಸೇರಿವೆ.
ಈ ಹೆಡ್ಸೆಟ್ ನಿಂದ ಒಂದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ 2.4GHz ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಆಡಿಯೊ ಬಳಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ಕರೆಗಳು, ಸಂದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇ ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಬಹುದು. ಮೀಸಲಾದ ರೇಜರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಸ್ವಿಚ್ ಬಟನ್ ಇದೆ ಇದು ಎರಡು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ನಡುವೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಆಯ್ಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಿಸಿ, ಮೊಬೈಲ್, ಕನ್ಸೋಲ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ಹೆಲ್ಡ್ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಗೇಮಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ-ಲೇಟೆನ್ಸಿ ಆಡಿಯೊವನ್ನು ನೀಡಲು ರೇಜರ್ ಹೈಪರ್ಸ್ಪೀಡ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೆಡ್ಸೆಟ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್
ಆಡಿಯೊಗಾಗಿ, ಬರಾಕುಡಾ V2 ಪ್ರೊ 40mm ಟ್ರೈಫೋರ್ಸ್ ಬಯೋ-ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಡ್ರೈವ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಪಿಸಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ಇದು 7.1.4 ವರ್ಚುವಲ್ ಸರೌಂಡ್ ಸೌಂಡ್ನೊಂದಿಗೆ THX ಸ್ಪಾಟಿಯಲ್ ಆಡಿಯೊ+ ಸಹ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸೆಟಪ್ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ಹೆಡ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಆಡಿಯೊ ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೆಡ್ಸೆಟ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಗಿನ, ಒಳಗಿನ ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಗದ್ದಲದ ವಾತಾವರಣದ ನಡುವೆಯೂ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಇದು ಅನುಕೂಲ.
ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ ವಿನ್ಯಾಸ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆ ಹೇಗಿದೆ?
ಬರಾಕುಡಾ V2 ಪ್ರೊ ಗೇಮಿಂಗ್ ದಿನ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಡ್ಯುಯಲ್-ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಇರುವ ಹೆಡ್ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಗೇಮಿಂಗ್ ಅವಧಿಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಚಾಟ್ ಗಾಗಿ ಬೂಮ್ ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ ಇದೆ.ಆದರೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಬೂಮ್ ಮೈಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೆಡ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲು ಬಯಸಿದ್ರೆ ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ಬೀಮ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಆಟದಲ್ಲಿನ ಸಂವಹನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು AI-ಚಾಲಿತ ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ ಶಬ್ದ ರದ್ದತಿ ಎರಡೂ ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ರೇಜರ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಹೆಡ್ಸೆಟ್ 285 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಾಗಿಸಬಹುದು. ಲೇ-ಫ್ಲಾಟ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಪ್ಲಶ್ ಇಯರ್ ಕುಶನ್ಗಳು, ಪ್ಯಾಡ್ಡ್ ಹೆಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಅದರ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಡಾಂಗಲ್ಗಾಗಿ Built-in ಸಹ ಇದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆಯೇ ಇದರ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ರೇಜರ್ ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 70 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
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