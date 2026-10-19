Escalator vs Travelator: ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ & ಟ್ರಾವೆಲೇಟರ್; ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?
ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾವೆಲೇಟರ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಇವೆರಡೂ ಜನರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಓಡಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳ ಕೆಲಸ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ಅಸಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?
ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾವೆಲೇಟರ್- ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು ನೋಡಿ!
ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾವೆಲೇಟರ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಇವೆರಡೂ ಜನರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಓಡಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳ ಕೆಲಸ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ಅಸಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು?
ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಅಂದರೆ ಚಲಿಸುವ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು. ಇದು ಜನರನ್ನು ಒಂದು ಮಹಡಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹಡಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಟ್ಟಡದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಲೋರ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಸುಲಭ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇದರ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಲ್ಲಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿ ಇಳಿಯಬಹುದು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪದಿರಲು ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಹ್ಯಾಂಡ್ರೈಲ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್, ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಲೋರ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಾಗ ಇದು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ.
ಟ್ರಾವೆಲೇಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು?
ಟ್ರಾವೆಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಮೂವಿಂಗ್ ವಾಕ್ವೇ ಅಥವಾ ಮೂವಿಂಗ್ ವಾಕ್ ಅಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಮತಟ್ಟಾದ ಮೇಲ್ಮೈ ಹೊಂದಿರುವ ಚಲಿಸುವ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಇದು ಜನರನ್ನು ಒಂದೇ ಫ್ಲೋರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ಗಳಂತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಫ್ಲಾಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ನಿಂತರೆ ಸಾಕು, ಯಾವುದೇ ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬಹುದು. ಬೇಗ ತಲುಪಬೇಕು ಎಂದರೆ ಇದರ ಮೇಲೆಯೇ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಟ್ರಾವೆಲೇಟರ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಜಾರಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್, ದೊಡ್ಡ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನಲ್, ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಗೇಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಬದಲು, ಈ ಟ್ರಾವೆಲೇಟರ್ಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾವೆಲೇಟರ್ ನಡುವಿನ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು
ಇವೆರಡೂ ಜನರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಬಳಸುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳೇ ಆದರೂ, ಇವುಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ, ಚಲಿಸುವ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶ ಬೇರೆ ಬೇರೆ.
ವಿನ್ಯಾಸ: ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಟ್ರಾವೆಲೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಮತಟ್ಟಾದ, ಚಲಿಸುವ ಬೆಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ: ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ಗಳು ಜನರನ್ನು ಒಂದು ಫ್ಲೋರ್ನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತವೆ. ಟ್ರಾವೆಲೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಫ್ಲೋರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಸಾಗಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
ಚಲಿಸುವ ದಿಕ್ಕು: ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ಗಳು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಟ್ರಾವೆಲೇಟರ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಜಾರಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಲಗೇಜ್ ಸಾಗಣೆ: ಟ್ರಾವೆಲೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವಿರುವ ಸೂಟ್ಕೇಸ್ ಮತ್ತು ಲಗೇಜ್ ಕಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಯ್ಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಾವೆಲೇಟರ್ಗಳು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಟ್ರಾಲಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಟ್ರಾಲಿ ಅಥವಾ ಚಕ್ರವಿರುವ ಕಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಒಯ್ಯುವುದು ಸೇಫ್ ಅಲ್ಲ.
ಬಳಸುವ ಸ್ಥಳಗಳು: ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್, ಮೆಟ್ರೋ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಟ್ರಾವೆಲೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್, ದೊಡ್ಡ ಮಾಲ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
ಟ್ರಾವೆಲೇಟರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದವಿರುತ್ತದೆ?
ಟ್ರಾವೆಲೇಟರ್ನ ಉದ್ದವು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಜನರು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಟ್ರಾವೆಲೇಟರ್ಗಳು ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದವಿದ್ದರೆ, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಟ್ರಾವೆಲೇಟರ್ಗಳು ಹತ್ತಾರು ಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದವಿರುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಕೆಲವು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು 100 ಮೀಟರ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದವಿರಬಹುದು.
ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾವೆಲೇಟರ್ ಎರಡೂ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಟವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ದೊಡ್ಡ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಒಂದು ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಗೇಟ್ನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಗೇಟ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರ ನಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ದವಾದ ಟ್ರಾವೆಲೇಟರ್ಗಳು ಈ ದೂರವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿ ಕ್ರಮಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗಗಳ ನಡುವೆ ಓಡಾಡಲು ಚಿಕ್ಕ ಟ್ರಾವೆಲೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾವೆಲೇಟರ್ನ ಉದ್ದವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾವೆಲೇಟರ್ ಎರಡೂ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಟವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್.. ಎಸ್ಕಲೇಟರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಲೋರ್ಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರೆ, ಟ್ರಾವೆಲೇಟರ್ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ನಡೆಯದಂತೆ ಒಂದೇ ಫ್ಲೋರ್ನಲ್ಲಿ ದೂರ ಸಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
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