ಕತ್ತರಿಸಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಗಾಳಿಯ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕಿಣ್ವಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ವಿಧಾನದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ 'ಎಂಜೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಬ್ರೌನಿಂಗ್' ಎಂಬ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದಾಗ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಕಿಣ್ವಗಳು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಮ್ಲಜನಕದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯ ಮೇಲ್ಮೈ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಅಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು, ಅದರ ತಾಜಾತನ, ತಾಪಮಾನದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಏನು?
ಕತ್ತರಿಸಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯಬೇಕಾದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿಟ್ಟ ಶುದ್ಧ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಇದು ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗಿನ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅವು ಬೇಗನೆ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕುದಿಸಲು, ಹುರಿಯಲು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಈ ವಿಧಾನವು ಉಪಯುಕ್ತ.
ನೀರಿನಲ್ಲಿಡುವುದು ಸೂಕ್ತವೇ?
ಆದರೆ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಇಡಬಾರದು. ಅದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಪಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಪೋಷಕಾಂಶ ಹೊರಹೋಗಿ ರುಚಿ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು. ಬೇಯಿಸಿದ ನಂತರ ಕರಿ ರುಚಿಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವುದು ಒಳಿತಲ್ಲ.
ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಅಗತ್ಯ!
ಕತ್ತರಿಸಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದ ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು, ಅವುಗಳನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ, ಮುಚ್ಚಿದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಕತ್ತರಿಸಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಿಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ತಣ್ಣೀರು ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಾಜಾವಾಗಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿಂಬೆ ರಸ, ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಬಳಸಬಹುದು!
ನಿಂಬೆ ರಸ ಅಥವಾ ವಿನೆಗರ್ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ನೀರಿನ ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಕಿಣ್ವಗಳ ಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಇದು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ತಣ್ಣೀರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಕು ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ತಡೆಯಲು ನೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಹುರಿಯುವ ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಏನು?
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಹುರಿಯುವ ಮೊದಲು ಒಣಗಿಸಿ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಹುರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಸಿದು ಸ್ವಚ್ಛ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಕಾಗದದ ಟವಲ್ನಿಂದ ಒಣಗಿಸಿ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಯಾವುದೇ ನೀರು ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆ ಚಿಮ್ಮುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹುರಿಯುವಿಕೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತಿನ್ನಬಹುದೇ?
ಕತ್ತರಿಸಿದ ನಂತರ ಗಾಳಿಯ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದಾಗಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತಿಳಿ ಬೂದು ಅಥವಾ ಗಾಢ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ್ದರೂ, ಅವು ಇನ್ನೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವು ಹಾಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಜಿಗುಟಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ, ವಿಚಿತ್ರವಾದ ವಾಸನೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕೊಳೆಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು.
(ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ; ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ನ್ಯೂಸ್ 18 ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.)