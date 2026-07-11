Monsoon special tea remedies: ಮಳೆಗಾಲದ ಜಿಟಿಜಿಟಿ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲದ ವೇಳೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದೇ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ. ಅಂದಹಾಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಡು ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ರುಚಿ ಕೊಡುವ ಈ ಚಹಾವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಚಹಾದ ರುಚಿಯನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಳಿಸುವ ಆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಮಾಹಿತಿ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಹಾ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸುಡುವ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಚಹಾ ಕುಡಿಯಲು ಇಷ್ಟವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಜಿಟಿಜಿಟಿ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವ ಹಂಬಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈಗಾಗಲೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಹಾಲಿನ ಟೀ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಟೀ ಅನ್ನು ಎಂದಾದರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಟೀ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಾವು ದಿನಾ ಬಳಸುವ ಚಹಾಪುಡಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಹಾಲನ್ನೇ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಹಾದ ರುಚಿ ಲಘುವಾದ ಕ್ಯಾರಮೆಲ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹಾಲಿನ ಚಹಾಕ್ಕಿಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ, ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು. ಇದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮತ್ತು ಕೆನೆಭರಿತ ಚಹಾ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಇದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು.

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ಮೊದಲು ಚಹಾಪುಡಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳಿ

ವೈರಲ್ ಟೀ ಮಾಡಲು ಮೊದಲ ಹಂತವೆಂದರೆ, ಚಹಾಪುಡಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಜ್ಜುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ರುಚಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚಹಾಪುಡಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಒಂದು ಒರಳು ಅಥವಾ ಜಜ್ಜುವ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತರಿತರಿಯಾಗಿ ಜಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೆನಪಿರಲಿ, ಇದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ನುಣ್ಣಗಿನ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಬಾರದು. ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಚಹಾಪುಡಿ ಪರಸ್ಪರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜಜ್ಜಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು.

ಮೊದಲು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿ

ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಚಹಾ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಹಾಲಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಚಹಾಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದರ ಉಲ್ಟಾ (ವಿರುದ್ಧ) ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು, ಅದರಲ್ಲಿ ಜಜ್ಜಿದ ಸಕ್ಕರೆ-ಚಹಾಪುಡಿಯ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹಾಕಿ. ನೀವು ಪಾತ್ರೆಗೆ ನೀರು ಅಥವಾ ಹಾಲು ಯಾವುದನ್ನೂ ಹಾಕಬಾರದು. ಚಮಚದಿಂದ ಕೈಯಾಡಿಸುತ್ತಾ ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಕೇವಲ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕರಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಕ್ಕರೆ ಕರಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮುಂದಿನ ಹಂತವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಯಿಸಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಚಹಾ ಕಹಿ ರುಚಿ ಬರಬಹುದು.

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ಈಗ ಹಾಲು ಸೇರಿಸಿ

ಸಕ್ಕರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗಿದ ನಂತರ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಲನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಹಾಲಿನ ಚಹಾ ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ ಕೇವಲ ಹಾಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹಾಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಹಾಲನ್ನು ಕೈಯಾಡಿಸುತ್ತಾ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಚಹಾಪುಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಹಾಲು ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ನೀವು ಚಹಾಕ್ಕೆ ಉಳಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಟೀಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಕೇಸರಿಯ ಕೆಲವು ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಹಾಕಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಸುಗಂಧ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಶುಂಠಿ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಇಡೀ ಮಸಾಲೆಗಳಾದ ಲವಂಗ, ಹಸಿರು ಏಲಕ್ಕಿ, ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಚಕ್ರಮೊಗ್ಗು (ಸ್ಟಾರ್ ಅನಿಸ್), ದಾಲ್ಚಿನಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಚಹಾಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಮಸಾಲೆಯ ರುಚಿ ಇಷ್ಟವೋ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಚಹಾಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಚಹಾವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ, ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಮಸಾಲೆಗಳು ಚಹಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಫ್ಲೇವರ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ವೈರಲ್ ಕ್ಯಾರಮೆಲ್ ಟೀ ಕುಡಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ನೆನಪಿಡಿ

ಹಾಲು ಅಥವಾ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಟೀ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಅಥವಾ ನೀರು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಹಬೆ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಿಸಿ ಹನಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಿಡಿಯುವ ಸಂಭವವಿರುತ್ತದೆ.

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