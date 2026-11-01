ಈ ಘಟನೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ರದ್ದಾದ ಕಥೆಯಲ್ಲ. ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಎದುರಿಸುವ ಸವಾಲುಗಳು, ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟ್ನಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಮಾನವೀಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಸೇವೆ ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕಿದೆ; ಅದೇ ರೀತಿ ಸೇವೆ ನೀಡುವವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಇದೆ.
ಎರಡು ಮಹಡಿ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿ ಬಂದರೂ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್! ದಿವ್ಯಾಂಗ ಜೊಮ್ಯಾಟೋ ರೈಡರ್ ಕಥೆ ವೈರಲ್
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವುದು ಈಗ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಆಹಾರ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯದ ಹಿಂದೆ ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎದುರಿಸುವ ಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ? ದಿವ್ಯಾಂಗ ಜೊಮ್ಯಾಟೋ ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎರಡು ಮಹಡಿ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿ ಆಹಾರ ತಲುಪಿಸಲು ಹೋದರೂ, ಗ್ರಾಹಕರು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಘಟನೆ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
₹50 ಮ್ಯಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮನವಿ
ನಿಹಿರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆ @handicapzomatorider ಮೂಲಕ ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ದೈಹಿಕ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯವಿದ್ದು, ನಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಲು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಮಾರು ₹50 ಮೌಲ್ಯದ ಮ್ಯಾಗಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಲುಪಿಸಲು ಹೋದಾಗ, ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ನಿಹಿರ್, ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಕೆಳಗೆ ಬರಲು ನಿರಾಕರಿಸಿ, ₹50ರ ಮ್ಯಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ತಾವೇ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ನಿಹಿರ್ ಅವರ ಆರೋಪ.
ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ ಏರಿದ ರೈಡರ್
ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ನಡುವೆಯೂ ನಿಹಿರ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಊರುಗೋಲಿನ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿ ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಗೆ ತಲುಪಿದರು. ಆದರೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆರ್ಡರ್ ಈಗಾಗಲೇ ರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅವರು, ರದ್ದಾದ ಆರ್ಡರ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2.61 ಕೋಟಿ ವೀಕ್ಷಣೆ; ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಬೆಂಬಲ
ಈ ವಿಡಿಯೋ 2.61 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅನೇಕರು ಗ್ರಾಹಕರ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿ, ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಹಿರ್ ಅವರ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಕೆಲವರಿಂದ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ನಿಹಿರ್, ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾಮನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ; ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ನೀಡಿದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ದೂರು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನೂ ಗೌರವಿಸೋಣ
ಈ ಘಟನೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ರದ್ದಾದ ಕಥೆಯಲ್ಲ. ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಎದುರಿಸುವ ಸವಾಲುಗಳು, ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟ್ನಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಮಾನವೀಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಸೇವೆ ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕಿದೆ; ಅದೇ ರೀತಿ ಸೇವೆ ನೀಡುವವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಇದೆ.