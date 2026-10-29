Instant paddu recipe: ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿಗೆ ಹಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬಿ ಹುದುಗಿಸುವ (ಹುಳಿ ಬರಿಸುವ) ತಲೆನೋವಿಲ್ಲದೆ, ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಹಾಗೂ ಮೃದುವಾದ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಪಡ್ಡು ಮಾಡುವ ಸರಳ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆಯ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ದಿಢೀರನೆ ಏನಾದರೂ ರುಚಿಕರವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಪಡ್ಡು’ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ ನೆನೆಸಿ, ಹಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಹುದುಗಿಸುವ (Fermentation) ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ, ಒಳಗಡೆ ಮೃದುವಾಗಿರುವ ಪಡ್ಡನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ಇಡ್ಲಿ ರವೆ (ಅಕ್ಕಿ ತರಿ): 1 ಕಪ್
ಅವಲಕ್ಕಿ (ಮೀಡಿಯಂ): 1/4 ಕಪ್
ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು: 1/4 ಕಪ್
ಮೊಸರು: 1/4 ಕಪ್
ಈರುಳ್ಳಿ: 1 (ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು)
ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ: 2-3 (ಖಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ)
ಶುಂಠಿ: ಸ್ವಲ್ಪ (ತುರಿದದ್ದು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು)
ತೆಂಗಿನತುರಿ: 2-3 ಚಮಚ
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು: ಸ್ವಲ್ಪ (ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು)
ಉಪ್ಪು: ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
ಕುದಿಯುವ ಬಿಸಿ ನೀರು: ರವೆ ನೆನೆಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು
ಇನೋ (Eno) ಅಥವಾ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ: 1/4 ಚಮಚ (ಆಪ್ಷನಲ್ / ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ)
ಎಣ್ಣೆ: ಪಡ್ಡು ಬೇಯಿಸಲು
ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ
ಒಂದು ಕಪ್ ಇಡ್ಲಿ ರವೆಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ತೊಳೆದು ನೀರು ಬಸಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಕುದಿಯುವ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ 10 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ.
ಮತ್ತೊಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ 1/4 ಕಪ್ ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮಾಮೂಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು 10 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಸಿಡಿ.
ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ
10 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ರವೆ ಮತ್ತು ಅವಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ಬಸಿದು ತೆಗೆಯಿರಿ.
ಮೊದಲು ನೆನೆಸಿದ ಇಡ್ಲಿ ರವೆಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕಿ, ನೀರು ಹಾಕದೆ ತರಿತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ನೆನೆಸಿದ ಅವಲಕ್ಕಿ, 1/4 ಕಪ್ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು 1/4 ಕಪ್ ಮೊಸರು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ (ಹಿಟ್ಟು ಬಿಸಿಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ).
ಹಿಟ್ಟು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ರುಬ್ಬಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಪಡ್ಡು ಅಥವಾ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದಕ್ಕೆ ಕಲಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ, ಹಸಿಮೆಣಸು, ಶುಂಠಿ, ತೆಂಗಿನತುರಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. (ಹೆಚ್ಚು ಮೃದುವಾಗಿ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ 1/4 ಚಮಚ ಇನೋ ಅಥವಾ ಸೋಡಾ ಸೇರಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ).
ಪಡ್ಡು ಬೇಯಿಸಿ
ಪಡ್ಡು ತವಾವನ್ನು (ಗುಳಿಯಪ್ಪದ ಹಂಚು) ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ.
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಗುಳಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಿಸಿ, ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಬೇಯಿಸಿ.
ಒಂದು ಬದಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ (ಹೊಂಬಣ್ಣ) ಬಂದ ನಂತರ ಮೇಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ, ಮಗುಚಿ ಹಾಕಿ ಎರಡೂ ಬದಿ ಗರಿಗರಿಯಾಗುವಂತೆ ಬೇಯಿಸಿ.
ಈಗ ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾದ ರುಚಿಕರ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಪಡ್ಡು ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ! ಇದನ್ನು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ, ಸಾಂಬಾರ್ ಅಥವಾ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ-ತುಪ್ಪದ ಜೊತೆ ಸವಿಯಲು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇದು ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ
ಕುದಿಯುವ ನೀರೇ ಮುಖ್ಯ (Hot Water Trick)
ಇಡ್ಲಿ ರವೆ ಬೇಗ ಮೆತ್ತಗಾಗಲು ಮತ್ತು ಪಡ್ಡು ಒಳಗಡೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಬರಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯುವ ನೀರನ್ನೇ ಬಳಸಬೇಕು. ತಣ್ಣೀರು ಅಥವಾ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ರವೆ ಬೇಗ ನೆನೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದ (Batter Consistency)
ಹಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾಗಬಾರದು (ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ, ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದದಲ್ಲಿರಬೇಕು). ನೀರು ಜಾಸ್ತಿಯಾದರೆ ಪಡ್ಡು ತವಾಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಹೊರಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ, ಒಳಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಲು (Crispy Secret)
ನಾವು ಸೇರಿಸುವ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಪಡ್ಡಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಗರಿಗರಿ (ಕ್ರಿಸ್ಪಿ) ತನ ಕೊಡುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅವಲಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಮೊಸರು ಒಳಗಡೆ ಮೃದುವಾಗಿರಲು (ಸಾಫ್ಟ್) ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಳತೆಯನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.
ಹಂಚು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾದಿರಬೇಕು (Pan Temperature)
ಪಡ್ಡು ತವಾವನ್ನು (ಹಂಚು) ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಉರಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮ (Medium Flame) ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಬೇಯಿಸಬೇಕು. ತವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಯದಿದ್ದರೆ ಪಡ್ಡು ಎದ್ದೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಹಂಚಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.