Pulav Masala Recipe: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಪುಲಾವ್ ಮಸಾಲೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಾಜಾ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳಭರಿತ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಹುರಿದ ಮಸಾಲೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಈ ಪುಲಾವ್ ಪುಡಿ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ವೆಜ್ ಪುಲಾವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಅನ್ನದ ಖಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು.
ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿ ರುಚಿಯಾದ ಪುಲಾವ್ ಮಸಾಲ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಮಸಾಲೆ ಆಹಾರದ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪುಲಾವ್ಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಸಾಲೆ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ಮಸಾಲೆಯ ಪರಿಮಳ ಅನ್ನ ಬೇಯುವಾಗಲೇ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಮಸಾಲೆಗಳ ಮಿಶ್ರಣವೇ ಪುಲಾವ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸಿದ್ಧ ಮಸಾಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ ತಾಜಾ ಮಸಾಲೆ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಬೆಸ್ಟ್.
ಪುಲಾವ್ ಮಸಾಲೆ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು
ಪುಲಾವ್ ಮಸಾಲೆಯ ರುಚಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾಂಬಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಜೀರಿಗೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ, ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಲವಂಗ, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ, ದೊಡ್ಡ ಏಲಕ್ಕಿ, ಸಣ್ಣ ಏಲಕ್ಕಿ, ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಸೋಂಪು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಪತ್ರಿ ಮತ್ತು ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಮಸಾಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪರಿಮಳ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರವಾದ ಪರಿಮಳ ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಣ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನೂ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ. ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜಗಳು ಮಸಾಲೆಗೆ ಮೂಲ ರುಚಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ, ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿಯಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಗಾಢವಾದ ಪರಿಮಳ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ತಯಾರಿಸುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ
- ಪುಲಾವ್ ಮಸಾಲೆ ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲು ಸಾಂಬಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಹುರಿಯಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಣಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ.
- ಮಸಾಲೆಗಳು ಸುಡದಂತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೈಯಾಡಿಸುತ್ತಾ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹುರಿಯಿರಿ. ಅವುಗಳಿಂದ ಪರಿಮಳ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹುರಿದರೆ ಕಹಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಹುರಿದ ಮಸಾಲೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ.
- ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ತುಂಬಾ ನುಣ್ಣಗೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ತರಿತರಿಯಾಗಿಯೂ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ತರಿತರಿಯಾದ ಮಸಾಲೆ ಪುಲಾವ್ಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳ ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ.
ಪುಲಾವ್ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು?
ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ಪುಲಾವ್ ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಟೀ ಚಮಚಗಳಷ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಪುಲಾವ್ ಮಸಾಲೆ ಸಾಕಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಯ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲು ಈರುಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ತಯಾರಿಸಿದ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹುರಿಯಿರಿ. ನಂತರ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಪುಲಾವ್ ತಯಾರಿಸಿ. ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ಮಸಾಲೆಯ ಪರಿಮಳ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆತು, ಪುಲಾವ್ ರುಚಿಕರವಾಗಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ.