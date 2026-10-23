Soft idli with idli rava: ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಂತಹ ಬಿಳಿಯಾದ, ಸ್ಪಂಜಿನ ಇಡ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಬೇಸರವೇ? ಅಕ್ಕಿ ಬಳಸುವ ಗೋಜಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಹಾಕದೆ, ಕೇವಲ ಇಡ್ಲಿ ರವೆ ಬಳಸಿ ಹೂವಿನಂತಹ ಮೃದು ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಳತೆ ಹಾಗೂ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಬಳಸಿ ಮಾಡುವ ಇಡ್ಲಿ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣವಾಗಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹವರಿಗಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ ರವೆ (Idli Rava) ಬಳಸಿ, ಯಾವುದೇ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಬಳಸದೆ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತೆಯೇ ಮೃದುವಾಗಿ, ಸ್ಪಂಜಿನಂತೆ ಬರುವ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಳತೆ (Ingredients)
ಇಡ್ಲಿ ರವೆ: 2 ಕಪ್
ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ (ಅಥವಾ ಉದ್ದಿನ ಕಾಳು): 1 ಕಪ್
ಗಟ್ಟಿ ಅವಲಕ್ಕಿ: 1/4 ಕಪ್ (ಇಡ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಲು)
ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳು: 1 ಟೀ ಚಮಚ
ಉಪ್ಪು: ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು (ಜೊತೆಗೆ ರವೆ ತೊಳೆಯಲು 1/2 ಚಮಚ)
ನೀರು: ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ
ಮಾಡುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ (Step-by-Step Method)
ಇಡ್ಲಿ ರವೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ನೆನೆಸಿ
ರವೆ ತೊಳೆಯುವ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟ್ರಿಕ್: ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ 2 ಕಪ್ ಇಡ್ಲಿ ರವೆ ಹಾಕಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ 2-3 ಬಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ತೊಳೆಯುವುದರಿಂದ ರವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳೆ/ಧೂಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಬಂದು, ಇಡ್ಲಿ ಹಾಲಿನಂತೆ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನೀರು ಹಾಕಿ 4 ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ.
ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, 1/4 ಕಪ್ ಅವಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು 1 ಚಮಚ ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ತೊಳೆದು, ಇದನ್ನು ಕೂಡ 4 ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆ ನೆನೆಸಿಡಿ.
ಹಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ
ನೆನೆಸಿದ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಅವಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಮೆಂತ್ಯವನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕಿ.
ನೀರನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಹಾಕದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸುತ್ತಾ ಅತ್ಯಂತ ನುಣ್ಣಗೆ (Butter Smooth ಆಗಿ) ಹಾಗೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿ.
ಹಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ಈಗ ನೆನೆಸಿದ ಇಡ್ಲಿ ರವೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೊಳೆದು, ಕೈಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಂಡಿ ತೆಗೆದು (Squeeze ಮಾಡಿ) ರುಬ್ಬಿದ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ.
ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ, ಸೌಟು ಬಳಸದೆ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. (ಕೈಯಿಂದ ಕಲಸಿದರೆ ಹಿಟ್ಟು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುದುಗು ಬರುತ್ತದೆ).
ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ (8 ರಿಂದ 12 ಗಂಟೆ) ಹುದುಗಲು (Ferment ಆಗಲು) ಬಿಡಿ.
ಇಡ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ
ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಿಟ್ಟು ಉಬ್ಬಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೋಡಾ ಹಾಕುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗೆ ತೆಳುವಾದ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ (ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿ) ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ.
ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುದಿಯಲು ಇಟ್ಟು, ತಟ್ಟೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷ ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ.
ಇಡ್ಲಿ ಬೆಂದ ನಂತರ ತಟ್ಟೆ ಆಚೆ ತೆಗೆದು, ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣೀರು ಚಿಮುಕಿಸಿ ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದರೆ, ಬಟ್ಟೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಅಂಟದೆ ಹೂವಿನಂತಹ ಮೃದು ಇಡ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ!
ಇಡ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗದಿರಲು ಮುಖ್ಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು (Mistakes to Avoid)
ಅತಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸಬೇಡಿ: ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು 10 ರಿಂದ 12 ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಬಾರದು. ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಇಡ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ, ರಬ್ಬರ್ನಂತಾಗುತ್ತದೆ.
ರವೆಯ ನೀರು ಪೂರ್ತಿ ಹಿಂಡಿ: ರವೆಯನ್ನು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕುವ ಮುನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಹಿಂಡಿ ನೀರನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹಿಟ್ಟು ತೆಳುವಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೋಡಾ ಹಾಕಬೇಡಿ: ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಹಾಕಿದರೆ ಇಡ್ಲಿ ಬಿಳಿಯಾಗಿ ಬರುವ ಬದಲು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.