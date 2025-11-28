ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್
Thick Curd at Home: ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟೀನ್, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಮೊಸರನ್ನು ಸೇವಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಮೊಸರು ತಯಾರಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಇಂದು ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.
ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು
ಚಳಿಗಾಲವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಗೆಯಾಗಲಿ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ಮೊಸರು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಮೊಸರು ಕರುಳಿಗೆ ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟೀನ್, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
ಮೊಸರು ತಯಾರಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ
ಅನೇಕ ಜನರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮೊಸರನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇತರರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಮೊಸರನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಶುದ್ಧ, ತಾಜಾ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಮೊಸರನ್ನು ಸೇವಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಮೊಸರು ತಯಾರಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಇಂದು ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.
ಹಾಲು
ಮೊಸರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುವ ಹಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ಣ ಕೊಬ್ಬಿನ ಹಾಲು (Full fat milk) ಗಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕೆನೆಭರಿತ ಮೊಸರನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಟೋನ್ಡ್ ಹಾಲು (Toned milk) ತೆಳುವಾದ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ ಪೂರ್ಣ ಕೊಬ್ಬಿನ ಹಾಲನ್ನು ಬಳಸಿ.
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ
ಮೊದಲು ಹಾಲನ್ನು ಕುದಿಸಿ. ಅದು ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಾಗುವವರೆಗೆ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ಹಾಲು ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆರಳು ಅದ್ದಿ ನೋಡಿ. ಅದು ಸುಡದೆ ಬೆಚ್ಚಗಿದ್ದರೆ ಹಾಲು ಇರಬೇಕಾದ ತಾಪಮಾನ ಅದು.
ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣ
ನೀವು ಮೊಸರು ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಮೊಸರು ತಾಜಾವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಮೊಸರು ತುಂಬಾ ಹುಳಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಮೊಸರು ಕೂಡ ಹುಳಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 1 ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿಗೆ 1 ರಿಂದ 2 ಚಮಚ ಮೊಸರು ಸಾಕು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮೊಸರು ವೇಗವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಸೇರಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹುಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
7 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ
ಹಾಲಿಗೆ 3 ರಿಂದ 4 ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬೆರೆಸಿ. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಒಣ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಹಾಲು 7 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮೊಸರು ಆಗಲು ಬಿಡಿ. ಮೊಸರು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನಂತರ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲು ಮೊಸರಿನಿಂದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಸೇವಿಸಿ.
