Instant cucumber dosa: ದಿನಾ ಅದೇ ಇಡ್ಲಿ-ದೋಸೆ ತಿಂದು ಬೇಸರವಾಗಿದೆಯಾ? ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ರವೆ ಬಳಸಿ, ಯಾವುದೇ ಸೋಡಾ ಅಥವಾ ಮೊಸರು ಬಳಸದೆ ದಿಢೀರನೆ ಗರಿಗರಿಯಾದ ದೋಸೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ.
ಯಾವುದೇ ಅಕ್ಕಿ ನೆನೆಸುವ ಅಥವಾ ಹಿಟ್ಟು ಹುದುಗಿಸುವ (Ferment) ಗೋಜಿಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಸೌತೆಕಾಯಿ ದೋಸೆ ಮಾಡುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ಸೌತೆಕಾಯಿ: 2 (ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು, ತುರಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು)
ಚಿರೋಟಿ ರವೆ: 1.5 ಕಪ್
ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ: 2 ರಿಂದ 4 (ಖಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ)
ಜೀರಿಗೆ: ಅರ್ಧ ಚಮಚ
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು: ಸ್ವಲ್ಪ (ಎಳೆ ಕಡ್ಡಿ ಸಮೇತ)
ಸಕ್ಕರೆ: ಚಿಟಿಕೆ (ದೋಸೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಬರಲು)
ಉಪ್ಪು: ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
ನೀರು: ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು
ಎಣ್ಣೆ: ದೋಸೆ ಬೇಯಿಸಲು
ಮಾಡುವ ಸರಳ ವಿಧಾನ
*ಮೊದಲು ಸೌತೆಕಾಯಿಯನ್ನು ತೊಳೆದು, ಅದರ ತುದಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ. ತುರಿಯುವ ಮುನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದು ನೋಡಿ (ಸೌತೆಕಾಯಿ ಕಹಿ ಇರಬಾರದು). ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ಸಮೇತ ತುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
*ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರಿಗೆ ತುರಿದ ಸೌತೆಕಾಯಿಯನ್ನು (ಅದರ ನೀರಿನ ಸಮೇತ) ಹಾಕಿ. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಚಿರೋಟಿ ರವೆ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ.
*ಮೊದಲಿಗೆ ಸೌತೆಕಾಯಿಯಲ್ಲೇ ನೀರಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ನೀರು ಹಾಕಿ, ರವೆ ಮತ್ತು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನುಣ್ಣಗಾಗುವಂತೆ (Smooth paste) ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
*ರುಬ್ಬಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿ. ಜಾರ್ ತೊಳೆದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದಕ್ಕೆ ಕಲಸಿಕೊಳ್ಳಿ. (ಇದನ್ನು ನೆನೆಸಿಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ತಕ್ಷಣವೇ ದೋಸೆ ಹಾಕಬಹುದು).
*ನಾನ್ಸ್ಟಿಕ್ ತವಾವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸಿ ಒರೆಸಿ. ನಂತರ ಒಂದು ಸೌಟು ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ದುಂಡಗೆ ತೆಳುವಾಗಿ ಹರಡಿ. ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿ, ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗುವವರೆಗೂ ಬೇಯಿಸಿ.
(ಗಮನಿಸಿ: ನಿಮಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ದೋಸೆ ಬೇಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಬೇಯಿಸದೆ, ಎರಡೂ ಬದಿ ತಿರುವಿ ಹಾಕಿ ಬೇಗನೆ ತೆಗೆಯಬಹುದು).
ಈಗ ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾದ, ಗರಿಗರಿಯಾದ ಸೌತೆಕಾಯಿ ದೋಸೆ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ! ಇದನ್ನು ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸವಿದರೆ ಅದ್ಭುತ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗರಿಗರಿ ದೋಸೆ ಇಷ್ಟಪಡುವವರು ತವಾ ಮೇಲಿಂದ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಇದು ಮೆತ್ತಗಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೀಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು..
ರವೆಯ ಪರ್ಯಾಯ (Alternative)
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರವೆಯನ್ನು (ಬಾಂಬೆ ರವೆ) ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಸುತ್ತು ತಿರುಗಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಬಳಸಬಹುದು.
ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಬಯಸುವವರು ರವೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಓಟ್ಸ್ (Oats) ಪುಡಿ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ
ಸೌತೆಕಾಯಿಯಲ್ಲೇ ಶೇ. 90 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲೇ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಹಾಕಬೇಡಿ. ರುಬ್ಬಿದ ನಂತರ ಹಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ. ಹಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾದರೆ ದೋಸೆ ಏಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಹಂಚಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದಿರಲು ಟಿಪ್
ನೀವು ನಾನ್ಸ್ಟಿಕ್ ಬದಲು ಕಬ್ಬಿಣದ ಹಂಚು (Iron Tawa) ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ದೋಸೆ ಹಾಕುವ ಮುನ್ನ ಅರ್ಧ ಈರುಳ್ಳಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಹಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ. ಇದರಿಂದ ದೋಸೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಅಂಟದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್
ಸೌತೆಕಾಯಿ ತಂಪು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಹಿ ಅಂಶ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಖಾರವಾದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿದ ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಟೊಮೆಟೊ-ಈರುಳ್ಳಿ ಖಾರ ಚಟ್ನಿ ಅದ್ಭುತ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.