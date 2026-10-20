Peanut chutney recipe: ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ತಿಂದು ಬೋರ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಶೇಂಗಾ ಬಳಸಿ, ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಗರಿಗರಿ ದೋಸೆ ಹಾಗೂ ಮೃದುವಾದ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಇದು ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್.
ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ, ವಡೆ ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅಸಲಿ ರುಚಿ ಕೊಡುವುದೇ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಘಮಘಮಿಸುವ ಚಟ್ನಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ತಿಂದು ಬೋರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಶೇಂಗಾ ಬಳಸಿ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರವಾದ ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ (Peanut Chutney) ಮಾಡುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು (Ingredients)
ಚಟ್ನಿ ರುಬ್ಬಲು
ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ (ಶೇಂಗಾ): ಅರ್ಧ ಕಪ್
ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ: 5
ಹಸಿ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ: ಕಾಲು ಕಪ್
ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು: ಸಣ್ಣ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಗಾತ್ರದಷ್ಟು
ಕರಿಬೇವು: 1 ಎಸಳು
ಅರಿಶಿನ: 1 ಚಿಟಿಕೆ
ಎಣ್ಣೆ: 1 ಚಮಚ
ಉಪ್ಪು: ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
ನೀರು: ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
ಘಮಘಮಿಸುವ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ
ಎಣ್ಣೆ: 1 ಚಮಚ
ಸಾಸಿವೆ: ಅರ್ಧ ಚಮಚ
ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ: ಅರ್ಧ ಚಮಚ
ಜೀರಿಗೆ: ಕಾಲು ಚಮಚ
ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ: 1 (ಮುರಿದದ್ದು)
ಕರಿಬೇವು: 1 ಎಸಳು
ಮಾಡುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ (Step-by-Step Directions)
ಶೇಂಗಾ ಹುರಿಯಿರಿ
ಮೊದಲು ಬಾಣಲೆಗೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಹಾಕಿ, ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಸೀದುಹೋಗದಂತೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಟ್ಟು, ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡಿ.
ಖಾರ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ
ಅದೇ ಬಾಣಲೆಗೆ 1 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಕಾದ ನಂತರ ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು ಹಾಕಿ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಲಘುವಾಗಿ ಹುರಿದು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.
ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ
ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಮೊದಲು ಹುರಿದ ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು ಹಾಕಿ ತರಿತರಿಯಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದ ಶೇಂಗಾ, ಹಸಿ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ, ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕಾಲು ಕಪ್ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ನುಣ್ಣಗೆ (Smooth paste) ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಹದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ರುಬ್ಬಿದ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಹಾಕಿ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಹದಕ್ಕೆ (ದಪ್ಪ ಅಥವಾ ತೆಳುವಾಗಿ) ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ.
ಘಮಘಮಿಸುವ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡಿ
ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೌಟಿನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಸಿ ಸಾಸಿವೆ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು ಹಾಕಿ ಚಟಪಟ ಎಂದಾಗ ಚಟ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಇಡ್ಲಿ, ಗರಿಗರಿ ದೋಸೆ ಅಥವಾ ವಡೆ ಜೊತೆ ಸವಿಯಲು ಅದ್ಭುತ ರುಚಿಯ ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ ಸಿದ್ಧ.
ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಟಿಪ್ಸ್
ಶೇಂಗಾ ಬೀಜಗಳ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ರುಬ್ಬಿದರೆ ಚಟ್ನಿ ನೋಡಲು ಮತ್ತು ತಿನ್ನಲು ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಮಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಹುಣಸೆಹಣ್ಣನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಲಘುವಾಗಿ ಹುರಿಯುವುದರಿಂದ ಚಟ್ನಿಯ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ..
ಚಟ್ನಿ ನೀರಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು
ಶೇಂಗಾ ಜೊತೆಗೆ 1 ಚಮಚ ಹುರಿಗಡಲೆ (ಪುಠಾಣಿ) ಸೇರಿಸಿ ರುಬ್ಬಿದರೆ, ಚಟ್ನಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನೀರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲೇ ಶೇಂಗಾ ಹುರಿಯಿರಿ
ಶೇಂಗಾವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿದರೆ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಒಳಗೆ ಹಸಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಚಟ್ನಿ ಕಹಿ ಬರಬಹುದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ (Low flame) ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹುರಿದರೆ ಚಟ್ನಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ರುಚಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.