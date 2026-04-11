oldest dessert of india: ಭಾರತದ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನದು. ಆದರೆ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ಯಾವುದು? ಅದ್ರ ಇತಿಹಾಸ ಏನು? ತಿಂಡಿ ತಯಾರಿಸೋದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಸಿಹಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬೀದಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ವೆ. ಹಬ್ಬಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ವೆರೈಟಿ ಸಿಹಿ ಖಾದ್ಯ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಈಗಿನದ್ದಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಜನರು ಸಿಹಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಿದ್ರು. ಈಗ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸಿಗ್ತಿದ್ದ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಆಗ ಹಬ್ಬಗಳು, ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದ್ವು. ಭಾರತದ ಅತಿ ಪುರಾತನ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಯಾವ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
ವೈದಿಕ ಕಾಲದ ತಿಂಡಿ
ಆಹಾರ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಲ್ಪುವಾ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲವು 3,000 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿದೆ. ಇದು ವೈದಿಕ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಪುಪಾ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ರು. ಮಾಲ್ಪುವಾದ ಈ ಆರಂಭಿಕ ರೂಪ ಅಪುಪಾವನ್ನು ಬಾರ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಯ್ತು. ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುರಿದು, ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಹಿ ಟಚ್ ನೀಡಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಖೋಯಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲಂಕಾರವಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಯಾಗಿ ಇದು ಆರಂಭಗೊಂಡಿತ್ತು. ವೈದಿಕ ಪಾಕವಿಧಾನದ ವಂಶಸ್ಥರಿಂದ ಶುರುವಾದ ಈ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಜನರು ಇದನ್ನು ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪರಿಸಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಆಳವಾಗಿ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪುವಾವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಲಿಯು ಮುಖ್ಯ ಧಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸಿಹಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮೂಲವಾಗಿತ್ತು. ಅಪುವಾವನ್ನು ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬೌದ್ಧ ಮತ್ತು ಜೈನ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಈ ಖಾದ್ಯವು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಆಮ್ಲು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮಾಲ್ಪುವಾವನ್ನು ಪುರಿಯ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅದರ ಬಲವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಾಲ್ಪುವಾ ವಿಕಸಗೊಂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಸ್ತರಿಸಿದಂತೆ, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಲ್ಪುವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ವಿಕಸನಗೊಂಡವು. ಗೋಧಿ ಬಾರ್ಲಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಕಬ್ಬಿನ ರಸ ಮತ್ತು ನಂತರ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಾಲು, ಖೋಯಾ ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿಯಂತಹ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು.
ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಅವಧಿಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಮಾಲ್ಪುವಾ ರಾಜಮನೆತನದ ಅಡುಗೆಮನೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ್ಲೂ ಅದು ಮೂಲ ರೂಪವನ್ನು ಹಾಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಪುವಾವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫೆನ್ನೆಲ್ ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ, ಮೃದುತ್ವವನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಮಾಲ್ಪುವಾವನ್ನು ದಪ್ಪ ರಬ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನೆಚ್ಚಿನ ಹಬ್ಬದ ಖಾದ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಮಾಲ್ಪುವಾ ರೆಸಿಪಿ :
1 ಕಪ್ ಮೈದಾ, ಅರ್ಧ ಕಪ್ ರವೆ, ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ, ಹಾಲು ಮತ್ತು ತಾಜಾ ಕ್ರೀಮ್,
ಹಿಸುಕಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಕತ್ತರಿಸಿದ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಂಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ನಂತ್ರ ಒಂದು ಬಾಣೆಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ, ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಿ. ಅದು ಸಣ್ಣ ಪುರಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ, ಒಂದು ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ, ಅರ್ಧ ಕಪ್ ನೀರು, ಎಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ. ಅದು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನೆದ ಮೇಲೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲು ಮಾಲ್ಪುವಾ ಸಿದ್ಧ.