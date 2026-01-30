ಮಕ್ಕಳ ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ಗೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು ಎಂಬ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರ. ಪಾಲಕ್ ಮತ್ತು ಬೀಟ್‌ರೂಟ್ ಬಳಸಿ ಮಾಡುವ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು ಪುರಿಯು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರವೂ ಆಗಿದೆ.&nbsp;

ದಿನಬೆಳಗಾದ್ರೆ ಅಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿ ಬಾಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಡೋದು ಎನ್ನೋ ಚಿಂತೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಆಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಇಷ್ಟದ ತಿಂಡಿ ಮಾಡುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಡಿಫರೆಂಟ್​ ಎನ್ನಿಸುವ ತಿನಿಸು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಮ್ಮಂದಿರ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದ ತಡಕಾಡುವುದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇದೀಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು ಪುರಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಲಕ್​ ಆಗಲ್ಲ, ಹಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೀಟ್​ರೂಟ್​ ಆಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವೆರಡೇ ಸಾಮಗ್ರಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಿನಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ರೈನ್​ಬೋ ಪುರಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್​ ಆಗ್ತಿದೆ.

ಬೇಕಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ

ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿರೋದು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು, ಒಂದು ಹಿಡಿ ಪಾಲಕ್​ ಸೊಪ್ಪು, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬೀಟ್​ರೂಟ್​, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿಣ ಇಷ್ಟೇ.

Related Articles

Related image1
ವೈದ್ಯೆಯಾಗೋ ಕನಸು ಕಂಡಾಕೆಯ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆದ ಎಲೆಕೋಸಿನ ಹುಳು: Pizza, Burger ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ವೈದ್ಯರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
Related image2
ಚಿಕನ್​-ಮಟನ್​ ಕೂಗಲ್ಲ: ನನ್​ ಊಟ ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ- ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್​ ಊಟದ ಗುಟ್ಟು ರಟ್ಟು

ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮೂರು ಪಾಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮೂರಕ್ಕೂ ಸಪರೇಟ್​ ಆಗಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಪಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿಣದ ಪುಡಿ, ಎರಡನೆಯ ಪಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಲಕ್​ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಮೂರನೆಯ ಪಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಪೀಸ್​ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿದ ಬೀಟ್​ರೂಟ್​. ಇಷ್ಟೇ.

ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಲಿಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪುರಿಯ ಹದಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು.

ಬಳಿಕ ಮೂರೂ ಮುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಲಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ಬಳಿಕ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ, ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಕಟ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು (ಕೆಳಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ). ಬಳಿಕ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಪುರಿಯ ಸೈಜ್​ನಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲಿನ ಪುರಿ (Rainbow Puri) ರೆಡಿ. 

foodophile_saloni ಇದನ್ನು ಶೇರ್​ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ನೋಡಿ:

View post on Instagram