keep sliced apples fresh for a long time: ಸೇಬಿನ ಹೋಳುಗಳು ಕಂದು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಿವೆಯೇ? ಉಪ್ಪು ನೀರು, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಗೂ ನಿಂಬೆ ರಸ ಬಳಸಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಸೇಬನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿಡುವ ಸುಲಭ ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸೇಬು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಹಿತಕರ ಹಾಗೂ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಆದರೆ, ಸೇಬನ್ನು ಹೋಳುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿಟ್ಟ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಣ್ಣ ಕಂದು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಹಲವರು ಸೇಬನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸೇಬಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಂಶಗಳು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಮ್ಲಜನಕದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದಾಗ 'ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ' ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಸೇಬಿನ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಆದರೆ, ಈ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಸೇಬಿನ ಚೂರುಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೆಲವು ಸರಳ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನೆರವಾಗಲಿವೆ.
ಉಪ್ಪು ನೀರಿನ ಜಾದೂ!
ಹೋಳು ಮಾಡಿದ ಸೇಬು ಕಪ್ಪಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಉಪ್ಪು ನೀರು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ. ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ತಣ್ಣೀರಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ. ಕತ್ತರಿಸಿದ ಸೇಬಿನ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಿ. ನಂತರ ನೀರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಸಿದು, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒರೆಸಿ, ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಡಿ. ಆದರೆ ನೆನಪಿಡಿ, ಅತಿಯಾಗಿ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಸೇಬಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರುಚಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ಜೇನುತುಪ್ಪದ ನೀರು!
ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬೆರೆಸಿ, ಕತ್ತರಿಸಿದ ಸೇಬಿನ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವೊಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗುಣಗಳು ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಸೇಬು ಕತ್ತರಿಸಿಡುವಾಗ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು.
ನಿಂಬೆ ರಸದ ಹನಿ!
ಕತ್ತರಿಸಿದ ಸೇಬಿನ ಹೋಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ರಸ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ನಿಂಬೆಯಲ್ಲಿರುವ 'ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ' (ಆಸ್ಕೋರ್ಬಿಕ್ ಆಸಿಡ್) ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಸೇಬು ಕಪ್ಪಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಒಯ್ಯುವಾಗ ಈ ವಿಧಾನ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತ. ಆದರೆ, ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು; ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಸೇಬು ಹುಳಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಸರಿಯಾದ ಶೇಖರಣೆ ಮತ್ತು ಫ್ರಿಜ್ ಬಳಕೆ!
ಕತ್ತರಿಸಿದ ಸೇಬುಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡುವ ಬದಲು ಗಾಳಿಯಾಡದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ತಂಪು ತಾಪಮಾನವು ಸೇಬಿನ ಚೂರುಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಸೇಬನ್ನು ಅತಿಯಾದ ಶಾಖ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ದೂರವಿಡಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳು 'ಎಥಿಲೀನ್' ಎಂಬ ಅನಿಲವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸೇಬನ್ನು ಇಡಬಾರದು. ಸರಿಯಾದ ಶೇಖರಣಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಸೇಬಿನ ಚೂರುಗಳು ಬೇಗನೆ ಕಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸವಿಯಲು ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತವೆ.